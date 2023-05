ATP Ginevra: Jarry centra il secondo titolo dell’anno, battuto Dimitrov

Applausi per Nicolas Jarry e Grigor Dimitrov che tornano in una finale ATP con grande merito. Semaforo rosso, invece, per Alexander Zverev e Taylor Fritz non al meglio della condizione, fattore allarmante in vista del Roland Garros.

[4] G. Dimitrov b. [2] T. Fritz 3-6 7-5 7-6(2)

First final since 2018! 👏



From a set down @GrigorDimitrov shows fantastic spirit to defeat Fritz 3-6 7-5 7-6(2)!@genevaopen | #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/v0S8OkJxKT — ATP Tour (@atptour) May 26, 2023

Grigor Dimitrov conquista la finale dell’ATP 250 di Ginevra rimontando Taylor Fritz con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-6(2). Tanto rammarico per l’americano che va avanti di un set e un break prima del rientro in partita del bulgaro che ha cominciato a rischiare molto col servizio, ma, soprattutto, ha saputo incidere molto sulle palle break concesse all’avversario. Per il bulgaro è la prima finale ATP dal 2018.

Parte malissimo Dimitrov che va sotto 4-0, prima del controbreak nel quinto gioco che, comunque, non cambia l’inerzia del parziale. Il bulgaro soffre tantissimo sui suoi turni di battuta e non riesce a fare partita pari con l’americano. Fritz continua a tenere con serenità i suoi turni di battuta e ottiene ben quattro palle break nel primo e nel terzo gioco, tutte cancellate dal bulgaro. L’americano scappa via nel quinto gioco ottenendo il break che sembra segnare la gara. E’ proprio sul più bello che Fritz si pianta e nell’ottavo gioco c’è il controbreak che cambia il match. Nel dodicesimo gioco è ancora la risposta di Dimitrov a far la differenza: incide e porta al terzo Fritz. Nel terzo set scappa via il bulgaro, subito avanti di un break. L’americano ha la forza immediata di rientrare in partita e non ci sono più occasioni fino al tie break. E’ lì che si decide la gara con la serenità e lucidità di Dimitrov di far valere la qualità del suo dritto.

N. Jarry b. [3] A. Zverev 7-6(3) 6-3

👏W👏O👏 W 👏@NicoJarry gets past Zverev in straight sets to advance into the final against Dimitrov 🔥@genevaopen | #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/INTn96hAEC — ATP Tour (@atptour) May 26, 2023

Alexander Zverev non è ancora pronto per tornare alla ribalta con grande continuità. Nicolas Jarry, invece, sembra essere tornato quello che in Sudamerica ha brillato in avvio della stagione in “rosso” conquistando il torneo di Santiago, ad esempio.

IL MATCH – Il tedesco è molto falloso nel primo parziale e commette ben quattro doppi falli. Jarry, invece, piazza cinque aces e conquista l’89% dei punti serviti con la prima.

La gara è equilibrata ed è il tedesco il primo a offrire palle break al cileno. Ce ne sono due per il n. 54, entrambe fallite. Primo set che si decide al tie break, dominato dal cileno per 7-2.

Deluso per l’andamento finale del primo parziale, Zverev in risposta non riesce a leggere il servizio letale di Jarry che non perde punti nei primi turni di servizio. Al contrario il tedesco soffre nel secondo gioco, vinto ai vantaggi, e subisce il break nel quarto gioco. L’ultima chance il tedesco ce l’ha nel nono gioco: sale 0-30, poi si porta a palla break invano, però. Jarry fa valere il suo servizio poderoso e al primo matchpoint chiude 6-3 ed esulta.