Roland Garros: Giorgi si ritira dopo un set, avanza Pegula

da Parigi il nostro inviato

Il corposo contingente italiano al secondo turno del Roland Garros ( record di 11 giocatori) perde subito un componente. Camila Giorgi è costretta al ritiro dopo aver perso il primo set contro la numero 3 del mondo Jessica Pegula. Nei trentadue minuti di gioco del primo parziale Camila aveva sofferto la regolarità della sua avversaria e dalla tribuna non ci era parsa in difficoltà fisica. Considerando l’ottimo risultato dello scorso anno, quando l’azzurra era giunta sino agli ottavi di finale, Camila dovrebbe ritrovarsi fuori dalle prime quaranta del mondo. L’americana attende invece al terzo turno la vincente del match tra Osorio e Mertens

LA PARTITA

[3] J. PEGULA b. C. GIORGI 6-2 rit.

Camila Giorgi ha battuto per ben sedici volte in carriera una giocatrice posizionata tra le prime dieci del mondo e spesso ha saputo esaltarsi sui palcoscenici più prestigiosi. Lo Chatrier potrebbe essere una cornice perfetta per quella che sarebbe in ogni caso un’impresa. Jessica Pegula non solo è la numero 3 del mondo, è soprattutto una giocatrice cresciuta moltissimo nelle ultime stagione e per caratteristiche un tipo di avversaria molto ostica per Camila: solida, regolare e lucida tatticamente. I precedenti infatti recitano 7-2 per l’americana, di cui 3 a livello Itf. Pegula ha vinto l’ultima sfida di qualche mese fa a a Indian Wells e le tre sulla terra. Da ricordare invece la vittoria di Camila nella trionfale cavalcata di Montreal 2021.

In un centrale come di consueto vuoto al mattino e assai ventilato, l’avvio è da brividi per l’azzurra che cede subito per due volte il servizio, sommersa dagli errori e incapace di leggere il rovescio lungolinea dell’americana, che la sorprende anche con palle corte molto ben giocate.



Il primo set dopo appena un quarto d’ora è praticamente in ghiaccio, un po’ come noi in tribuna stampa che non siamo raggiunti dal sole ma solo schiaffeggiati dal vento.

Mentre scrutiamo le statistiche del primo set, Camila comunica all’arbitro ed alla sua avversaria il ritiro. Peccato, perdiamo la prima dei nostri tanti rappresentanti al secondo turno e nel peggiore dei modi. Ci consoliamo pensando che ne restano altri dieci.