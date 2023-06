WTA Gaiba: avanzano Brancaccio e Stefanini, parte bene Maria. Errani battuta da Swan

Le stelle sono Daria Kasatkina ed Elina Svitolina, ma la nutrita pattuglia azzurra promette battaglia nel rispetto di una tradizione che ha sempre visto le italiane protagoniste nel WTA 250 del Country Time Club di Palermo. E non è finita, perché il direttore del torneo, Oliviero Palma “promette sorprese” per impreziosire ancor di più il tabellone principale dei 34^ Palermo Ladies Open, in programma dal 15 al 23 luglio prossimi cui campi in terra rosa del circolo di viale dell’Olimpo.

L’entry list, ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta nei locali del Country, è guidata da Daria Kasatkina, n. 11 al mondo (ma con un best ranking da n. 8) seguita dall’egiziana Mayar Sherif, salita al 31° posto della classifica dopo il successo di domenica scorsa nel WTA 125 di Valencia (per lei 7° titolo in carriera, di cui 6 WTA 125 e un WTA 250 a Parma lo scorso anno), mentre 3^ e 4^ testa di serie saranno per le azzurre Elisabetta Cocciaretto (41) e Jasmine Paolini (42), seguite dall’americana Alycia Parks (51) e dall’austriaca Julia Grabher (55).

“Siamo soddisfatti di alcune presenze di assoluto prestigio e siamo pienamente soddisfatti che il torneo, anche quest’anno, si colori d’azzurro – ha detto il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata – Kasatkina, Svitolina e Sherif sono tra le migliori al mondo in assoluto, ma le nostre tenniste italiane hanno la possibilità di arrivare fino in fondo come, tra l’altro, ha fatto lo scorso anno Lucia Bronzetti perdendo solo in finale da Irina Begu”.

Entra direttamente nel tabellone principale (senza bisogno di usufruire di una Wild Card) l’ex n. 3 al mondo, Elina Svitolina che, a distanza di 2 mesi dal ritorno in campo dopo la maternità, è risalita fino al 73^ posto della classifica mondiale (grazie, soprattutto alla vittoria nel WTA 250 di Strasburgo ed ai quarti del Roland Garros). Nel main draw anche 2 beniamine degli appassionati: Martina Trevisan e Sara Errani (vincitrice al Country nel 2008 e nel 2012).

“Il cut off quest’anno sarà con la francese Clara Burel, n. 103 al mondo che precede la serba Olga Danilovic (101, ndr) arrivata al 3^ turno degli Open di Francia partendo dalle qualificazioni – ha sottolineato Oliviero Palma – abbiamo contatti con diverse giocatrici di assoluto valore per sfruttare al meglio le 4 Wild Card a disposizione per il tabellone principale. Sarò a Wimbledon per definire personalmente alcune trattative. Quest’anno i Palermo Ladies Open si disputeranno in alcune giornate dall’alto valore simbolico: prenderanno il via il 15 luglio ovvero per il ‘Festino di Santa Rosalia’, patrona di Palermo, e le partite del primo turno si concluderanno mercoledì 19 luglio, giorno della strage di via D’Amelio in cui fu ucciso il Giudice Paolo Borsellino, grande amico di Giovanni Falcone, socio del nostro circolo”.

I 34^ Palermo Ladies Open avranno un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 15 e domenica 16 luglio, mentre da lunedì 17 avranno inizio i match del tabellone principale con finale programmata per domenica 23 luglio.

“Quest’anno possiamo contare, per la prima volta, su un partner istituzionale come Sport e Salute – ha ricordato Palma – il torneo continuerà, comunque, ad autofinanziarsi grazie al sostegno e supporto di sponsor che condividono pienamente lo spirito della manifestazione. Per questo voglio ringraziare alcuni dei nostri partner come Rinascente, Veneta Cucine, A29, Intesa Sanpaolo, Le Coq Sportif, ASSN US POLO, Nuova Sport Car, Parmalat e Latte Sole. Un supporto fondamentale è, inoltre, rappresentato dal pubblico: rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato il numero di biglietti venduti, già arrivati ad oltre 6.000 tagliandi”.

RACE TO PALERMO, WC PER LE QUALI GIA’ ARITMETICAMENTE DI DALILA SPITERI – La licatese Dalila Spiteri, n. 452 della classifica mondiale, si è aritmeticamente aggiudicata una Wild Card per le quali. La tennista siciliana che si allena al Country club si è aggiudicata 2 delle 3 prove del circuito “Race to Palermo”, organizzato dal comitato regionale siciliano della FITP e dal Country, con in palio una WC per i Palermo Ladies Open. Spiteri, dopo aver vinto le “Prequalificazioni IBI” al Tennis School di San Gregorio di aprile e la 7^ prova Open regionale” al CT Palermo, questo pomeriggio sarà in campo anche a Caltanissetta nella “10^ Prova Open regionale”, valida quale terza ed ultima tappa di Race to Palermo.

ABBONAMENTI – Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket oppure alla segreteria del Circolo di viale dell’Olimpo a Palermo dove sarà, anche, possibile acquistare i palchi di bordo campo.

TELEVISIONE – Anche quest’anno le partite del tabellone principale saranno trasmesse da Rai e SuperTennis, mentre i diritti tv internazionali sono di WTA Media. Il broadcasting sarà ancora una volta Crionet che produrrà tutte le partite di singolare e doppio.

I NUMERI DEL TORNEO – Lo staff arbitrale, guidato dal referee Massimo Morelli e dalla chief of umpires Anna Durante, sarà composto da 40 giudici di linea provenienti da tutto il mondo (tra cui Uruguay e Polonia), scelti tra i 120 che hanno fatto richiesta (anche da Nuova Zelanda e Australia). I giudici di sedia saranno sette: Ettore Russo (Ita), Alessandro Germani (Ita), Martina Baldi (Ita), Federica Simongini (Ita), Alfonso Fratta (Ita), Miriam Bley (Ger) e Yamila Halle (Arg). Ci saranno 50 raccattapalle, coordinati dal maestro Fabrizio Ferrera. Inoltre verranno impiegati 15 stewards Vivaticket.

USSI – La giornata di martedì 18 luglio prevede una serie di iniziative realizzate in collaborazione con i giornalisti sportivi dell’Ussi. Di mattina (9.30-13.30) è in programma un corso di formazione dal tiolo “Il tennis e chi lo racconta” con la partecipazione tra gli altri, del presidente nazionale, Gianfranco Coppola, mentre nel pomeriggio sono in programma i Premi Ussi Estate. Riconoscimenti saranno consegnati agli atleti siciliani che si sono particolarmente distinti nel primo semestre del 2023.

1 DARIA KASATKINA 11

2 MAYAR SHERIF EGY 31

3 ELISABETTA COCCIARETTO ITA 41

4 JASMINE PAOLINI ITA 42

5 ALYCIA PARKS USA 51

6 JULIA GRABHER AUT 55

7 AJLA TOMLJANOVIC AUS 58

8 LUCIA BRONZETTI ITA 62

9 MARTINA TREVISAN ITA 63

10 EMMA NAVARRO USA 68

11 ELINA SVITOLINA UKR 73

12 CRISTINA BUCSA ESP 76

13 SARA SORRIBES TORMO ESP 78

14 SARA ERRANI ITA 82

15 CAMILA OSORIO COL 83

16 ARANTXA RUS NED 85

17 ANNA-LENA FRIEDSAM GER 88

18 DIANE PARRY FRA 94

19 ELIZABETH MANDLIK USA 97

20 OLGA DANILOVIC SRB 101

21 CLARA BUREL FRA 103

LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

OLIVIERO PALMA (direttore Palermo Ladies Open)

Il pezzo forte del torneo sarà Daria Kasatkina, seguita dall’egiziana Sherif e poi tutte le italiane. Le migliori italiane sono presenti: Cocciaretto, Paolini, Bronzetti, finalista lo scorso anno, Trevisan e Sara Errani che, quest’anno, entra in tabellone dal ranking. Dovremo tenere d’occhio tra le prime 20 iscritte anche Elina Svitolina, una giocatrice importantissima ex n. 3 al mondo che ha fatto i quarti in tutti gli Slam e si è fermata per un anno per maternità. Ha ripreso a giocare da poco, tornando subito in top 100. Giocherà a Palermo per migliorare la sua classifica e ben figurare, seguiremo la sua performance. Tra le iscritte c’è anche Fiona Ferro, vincitrice del 2020. Stiamo vagliando la sua richiesta di wild card. Le wild card verranno assegnate dal circolo, non avendo raggiunto un accordo con la FITP. Le utilizzeremo per migliorare il tabellone e l’entry list, a questo fine andremo a Wimbledon nei prossimi giorni

A oggi abbiamo venduto 6.000 biglietti, raddoppiando le vendite rispetto allo scorso anno. C’è anche uno spot televisivo che viene trasmetto in tutti gli aeroporti nazionali che fa vedere Palermo. È una spinta per i turisti per venirci a trovare e, contemporaneamente, vedere del tennis. La novità di quest’anno è l’utilizzo della discoteca del Country: sarà la lounge degli sponsor e darà una spinta al turismo con un’offerta maggiore per unire sport e spettacolo

GIORGIO CAMMARATA (presidente Country Time Club)

Quest’anno ci sono i presupposti per un super torneo. Abbiamo un tabellone ricco, il pubblico risponde perché abbiamo già venduto 6.000 biglietti e ci saranno anche degli eventi collaterali.

DALILA SPITERI (wild card tabellone qualificazione)

Rispetto agli scorsi anni mi sento più pronta, quest’anno l’obiettivo è entrare nel tabellone principale.

ALBERTO CAMMARATA (ds Country Time Club)

Si tratta della seconda migliore edizione del torneo dopo quella post Covid. Nell’entry list ci sono 8 giocatrici che hanno giocato almeno una semifinale Slam: significa che le tenniste si trovano bene a Palermo. Non ci sono solo Svitolina e Kasatkina, ma anche Kenin, Pavlyuchenkova e tante giovani statunitensi come Navarro e Parks che hanno preferito giocare a Palermo piuttosto che andare subito in America. Un WTA 250 non ha una entry list così, soprattutto la settimana dopo Wimbledon.

SABRINA FIGUCCIA (Assessore allo Sport Comune di Palermo)

Questo è un evento di grande livello e tutto al femminile. Palermo torna a vivere grandi eventi grazie a un forte impulso che stiamo dando a tutti i livelli. Eventi sportivi che catalizzano l’attenzione anche su temi sociali come la disabilità.

ROBERTO GUELI (presidente ODG Sicilia e vicedirettore nazionale TGR Rai)

Ci saranno dirette su due fasce all’interno del canale dedicato Rai Sport, poi finestre d’informazione nelle rubriche sportive dei canali generalisti. Confermata la coppia Fiocchetti-Canè al commento, saranno presenti qui per il torneo. Con l’Odg c’è un matrimonio consolidato, saremo presente con un corso di formazione per i giornalisti anche in streaming. Il corso sarà il 18 luglio al mattino, nel pomeriggio ci saranno i premi Ussi Estate con un premio alla memoria di Tanino Troia

GAETANO ALFANO (consigliere regionale FITP Sicilia)

A nome della FITP Sicilia ringrazio il Country per aver portato avanti delle iniziative interessanti. Faccio i complimenti a Dalila che ha vinto il circuito “Race to Palermo”, fatto di tre prove di cui due già svolte e vinte da Dalila. Questa è una bella iniziativa perché consente a una giocatrice siciliana di entrare in tabellone con una wild card. Abbiamo organizzato anche delle manifestazioni interessanti come un torneo/raduno femminile che si svolgerà il 17-18 luglio. Parteciperanno 16 ragazzine nati negli anni 2015-2013, una manifestazione mirata alla diffusione del torneo. Ci sarà anche un raduno regionale dedicato agli atleti in carrozzina