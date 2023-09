Galileo sponsor del Sardinia Open wheelchair

Una sconfitta che brucia più del previsto quella di Gael Monfils (Europa) per mano di Felix Auger-Aliassime (Team World) in apertura della Laver Cup. A un 6-4 6-3 già difficile da digerire per aver chiuso a zero la prima giornata, si aggiunge una fastidiosa discussione accesasi tra i due giocatori durante il match e protrattasi per più di un cambio di campo, senza tuttavia inficiare la riuscita – l’esito chissà – della partita. Ecco cos’è successo.

Monfils & Aliassime argument at Laver Cup



Gael: “They call me & say ‘You can be free…’ For me, I’m here to have fun.”



Felix: “What did the people that brought him here tell him?”



They were in very different mindsets coming into this match.

pic.twitter.com/ta3RnRxwXb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 23, 2023

Il francese fa passare troppo tempo tra un gioco e l’altro e questo infastidisce il canadese, che lo riprende prima da lontano e poi da vicino, nel cambio di campo. Qui i toni tra i due si alzano e le parole si scaldano. Si va avanti così, con il capitano del Team World, John McEnroe, che sembra a tratti divertito. Ma è un’impressione. All’ennesima provocazione di Monfils McEnroe interviene per cercare di calmarlo, senza successo però. Sfogata tutta la furia, il francese torna da solo a concentrarsi sulla pallina e porta a compimento il match in modalità ‘silenzioso’, anche se non è valso la vittoria. “Quando mi hanno chiamato per giocare qui mi hanno detto di sentirmi libero, quindi per quanto mi riguarda sono qui per divertirmi”.

Niente panico, parola di Felix. “C’è stata un po’ di tensione. Io ho semplicemente chiesto quali regole si stessero applicando, se fossero le stesse dei tornei o altre”, introduce il canadese dando la (sua) versione dei fatti. “Ho scelto di giocare la Laver Cup perché, come tutti immagino, lo reputo un torneo con del potenziale per essere preso molto sul serio, ora e in futuro. Me ne stavo solo accertando. L’atmosfera si è scaldata per un paio di game, ma sono felice che siamo riusciti a finire la partita. Gael è una persona che apprezzo, quindi non c’è, credo, tensione al di fuori di quello che è appena successo”, rassicura subito dopo. Felice di aver vinto per se stesso e per la squadra, si conferma pronto a giocare per vincere senza dover rinunciare a divertirsi. Stavolta ha vinto, chissà se si è pure divertito.