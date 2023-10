A1 BMW uomini, il big match è TC Sinalunga Siena e TC Rungg Südtirol

Seconda giornata della Serie A1 BMW maschile 2023: si scende in campo domenica 15 ottobre ore 10. Il TC Italia Forte dei Marmi (Travaglia, Potenza, Carboni, Furlanetto e Trusendi) – inserito nel Girone 1 – dopo il successo della prima giornata cerca l’allungo in casa del TC Crema (Arnaboldi, Vincent Ruggeri, Bresciani e il croato Mikrut), mentre il Machball Siracusa (Massara, Caruso, Ingarao e il portoghese Barreiro Cardoso De Sousa), fanalino di coda, ospita il Park Tennis Genova (Mager, Sorrentino, Viola e Ceppellini), semifinalista lo scorso anno.

Gli uomini di capitan Gianluca Naso saranno ospiti del Matchball Siracusa. Nella giornata d’esordio un pareggio casalingo per il Park, 3-3 contro Crema, e sconfitta (5-1), invece, per i siracusani in casa del TC Italia Forte dei Marmi con il punto della bandiera messo a segno da Antonio Massara, sceso in campo insieme ad Antonio Caruso, Pedro Barreiros Cardoso de Sousa e Alessandro Ingarao. “I ragazzi stanno tutti bene, abbiamo iniziato con un soddisfacente pareggio maturato contro una squadra molto attrezzata come Crema – afferma Gianluca Naso – Abbiamo ottenuto due importanti vittorie in singolare con Mager e Viola e visto all’opera con due ottimi doppi Mager-Viola e Sorrentino-Ceppellini. Siracusa sarà un altro contesto: ci sarà un ambiente caldo e voglia di riscatto dopo Forte dei Marmi ma noi siamo pronti a battagliare. Vogliamo tornare dalla Sicilia con un risultato positivo, ben consapevoli delle difficoltà celate da ognuno dei 6 match“.

Nel Girone 2 è già scontro per la leadership tra Sporting Selva Alta di Vigevano (Baldi, Napolitano, Dadda ed il francese Hoang) e CT Vela Messina (Ocleppo, Giorgio e Fausto Tabacco, Varsalona e l’austriaco Mezer). Nell’altra sfida il TC Pistoia (Rossi, Vatteroni, Virgili, Landini e Trevisan) riceve il TC Parioli (Vulpitta, Rondoni, Bessire ed il serbo Zekic).

I campioni in carica del Tc Sinalunga Siena, capace lo scorso anno – da matricola – di conquistare uno storico, primo scudetto, dopo il successo nel day 1 provano a blindare il primato: il club toscano (Gigante, Serafini, Miceli, Bracciali e lo spagnolo Roca Batalla) è impegnato in trasferta sui campi del TC Rungg Sudtirol (Bortolotti, Gaio, Weis, Figl ed il tedesco Ejupovic), semifinalista nella scorsa edizione. Sarà di fatto il vero big match di giornata. Per il circolo di Appiano, caccia alla prima vittoria di questa stagione. Per i ragazzi del Rungg Alpeker, reduci dal pareggio ottenuto a Massa Carrara, secondo impegno di fila contro una squadra toscana. Sulla strada di Gaio e compagi, questa volta, ci sarà il TC Sinalunga, campione in carica. Per il Rungg Nel mirino c’è la prima vittoria del campionato. “Sarà un’altra domenica di passione per noi, – commenta Manuel Gasbarri (direttore tecnico TC Rungg Südtirol) – ma siamo consapevoli che in ogni sfida può succedere di tutto. I dettagli faranno la differenza, ma noi ripartiamo con la volontà di giocarci le nostre carte fino alla fine. In campo maschile, affrontiamo i campioni d’Italia in carica, che avremo il vantaggio di sfidare davanti al nostro pubblico. Sinalunga è una squadra solida, esperta, ma noi abbiamo fiducia nei nostri uomini”.

L’altro incontro del Girone 3 vede il Matchball Firenze (Capecchi, Meduri, Ferrari e Alfano), neopromosso ma in passato grande protagonista, ospitare il CTD Massa Lombarda (Forti, Rottoli, Cinotti, De Bernardis e lo sloveno Kavcic), risalito in A1 quest’anno.

Infine nel Girone 4 lo Junior Tennis Perugia (Gerini, Casucci, Moroni, Cecconi e Militi Ribaldi) ospita lo Sporting Club Sassuolo (Dalla Valle, Bondioli, Ricci, Mazzoli ed il tedesco Masur) mentre l’altra sfida vede di fronte CT Palermo (Giannessi, Caruso, Piraino e Mineo Mineo), finalista nella scorsa edizione e vincitore nella prima giornata, ed il neopromosso Tennis Club Bisenzio-Manteco (Pieri, Canò, Banti, Stefanini e Bonechi). A partire dalle ore 10 la formazione maschile guidata da Davide Cocco e dal vice Paolo Cannova sfiderà il Tc Bisenzio Prato in una gara che, almeno sulla carta, dovrebbe vedere favoriti i siciliani. Nella prima giornata il Tc Bisenzio ha pareggiato per 3-3 in casa contro lo Junior Tennis Perugia. I toscani hanno impiegato per quest’ultima sfida Samuele Pieri, Cosimo Banti, Francesco Canò e Jacopo Stefanini, fratello di Lucrezia, attuale numero 120 Wta. Come elementi stranieri, Bisenzio vanta lo spagnolo Llamas Ruiz, numero 133 al mondo, il polacco Rafael Michalski e il ceco Andrew Paulson.

“Miglior partenza non ci poteva essere per noi – commenta con soddisfazione Cocco – siamo riusciti a compiere una vera e propria impresa portando a casa entrambi i doppi, di cui uno alla portata, mentre nell’altro eravamo assai sfavoriti, dopo aver chiuso sul 2-2 i singolari. Ottimo l’impatto da parte di Giannessi che ha dimostrato di tenere molto a questa competizione. Domenica prossima contro Bisenzio puntiamo a confermare quanto di buono fatto a Sassuolo in una sfida che, almeno guardando le classifiche, ci vede favoriti ma in serie A1 nessun match è scontato. Siamo convinti che al Circolo per le tre gare del girone ci saranno tantissime persone così come avvenuto lo scorso anno, l’appoggio del pubblico potrà rivelarsi un fattore importante per il conseguimento dei nostri obiettivi”.

Girone 1

10:00 MATCH BALL SIRACUSA – PARK TENNIS CLUB

10:00 TC CREMA – TC ITALIA

Girone 2

10:00 TC PISTOIA – TC PARIOLI

10:00 SELVA ALTA – CT VELA MESSINA

Girone 3

10:00 MATCH BALL FIRENZE – CTD MASSALOMBARDA

10:00 TC RUNGG Südtirol – Alpeker – TC SINALUNGA 0

Girone 4

10:00 JUNIOR TENNIS PERUGIA – SPORTING CLUB SASSUOLO

10:00 CT PALERMO – TENNIS CLUB BISENZIO