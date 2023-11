Serie A1 maschile, al via play-off e play-out

Momento che conta nel campionato A1 maschile. L’avvio dei play-off e dei play-out sancirà i verdetti inconfutabili di questa stagione.

Si parte da Sinalunga, casa dei campioni d’Italia per quello che sarà a tutti gli effetti il remake della finale dello scorso anno il match tra TC Sinalunga Siena (qui intervistati in esclusiva, Gigante, Serafini, Vanni, Bracciali, De Marchi, Malfetti, De Michele, lo slovacco Kovalik e lo spagnolo Roca Batalla), capace lo scorso anno – da matricola – di conquistare uno storico, primo scudetto, e CT Palermo (Giannessi, Caruso, Piraino, Giacalone, Mineo Mineo e Surano). La gara d’andata si gioca in terra toscana (indoor).

Nell’altra semifinale il TC Crema (Vincent-Ruggeri, Arnaboldi, Bresciani, Nava, Cattaneo, Golubev, il croato Mikrut e l’olandese Haase) ospita il CT Vela Messina (Giorgio e Fausto Tabacco, Ocleppo, Trungelliti, Romboli, Varsalona, Gargano, Egitto, l’austriaco Melzer ed il francese Janvier), qualificatosi con un turno d’anticipo.

PLAY-OUT

Tabellone a otto squadre con quattro posti per restare in A1 anche il prossimo anno. Il Matchball Siracusa (qui intervistati in esclusiva. Massara, Antonio Caruso, Ingarao, Siringo, Conigliaro, il tedesco Maden e il portoghese Barreiros Cardoso de Sousa) riceve il CTD Massa Lombarda (Zeppieri, Forti, Rottoli, Cinotti, De Bernardis e lo sloveno Kavcic), risalito quest’anno nel massimo campionato, mentre il TC Parioli Roma (Cobolli, Rondoni, Vulpitta, Masera, Bessire ed il serbo Zekic) ospita lo Junior Tennis Perugia (Passaro, Moroni, Gerini Militi-Ribaldi, Casucci, Cecconi ed il francese Mansouri). Il Matchball Firenze (Ferrari, Capecchi, Meduri, Padovani, Alfano, Brancatelli, Lorenzo Sciahbasi ed il tedesco Heller) affronta in casa il TC Italia Forte dei Marmi (Travaglia, Potenza, Carboni, Furlanetto, Trusendi, lo spagnolo Cervanntes ed il monegasco Vacherot) mentre il Tennis Club Bisenzio Manteco (Pieri, Canò, Banti, Stefanini, Bonechi, Tartoni e Sanesi) riceve il TC Pistoia (Rossi, Baroni, Vatteroni, Landini, Virgili, Trevisan e lo slovacco Horansky).

PLAY-OFF

TC Sinalunga Siena – CT Palermo (ritorno 3 dicembre)

TC Crema – CT Vela Messina (ritorno 3 dicembre)

PLAY-OUT

Matchball Siracusa – CTD Massa Lombarda (Ravenna) (ritorno 3 dicembre)

TC Parioli Roma – Junior Tennis Perugia (ritorno 3 dicembre)

Matchball Firenze – TC Italia Forte dei Marmi (ritorno 3 dicembre)

Tennis Club Bisenzio Manteco – TC Pistoia (ritorno 3 dicembre)

REGOLAMENTO – In ciascuna sfida si disputano quattro singolari e due doppi. Le prime classificate di ciascun gruppo si qualificano per le semifinali play-off, con incontri di andata e ritorno (giocano la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nella fase a gironi). Per quanto riguarda le squadre seconde classificate mantengono il diritto di partecipare alla Serie A1 nel 2024, mentre le squadre terze e quarte classificate prendono parte ad un tabellone di play-out ad otto squadre, con formula di andata e ritorno.

CALENDARIO – Le giornate di gara per l’A1 uomini sono le seguenti:

– Fase a gironi: 8, 15, 22, 29 ottobre, 12 e 19 novembre

– Play-out: 26 novembre e 3 dicembre

– Play-off / semifinali: 26 novembre e 3 dicembre

– Finale: 10 dicembre (Circolo Stampa Sporting Torino)