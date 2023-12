I vecchietti francesi non mollano: Gasquet si allena a casa Nadal, Paire dà spettacolo alle UTS

Il tennis francese sta scoprendo una nuova gioventù. Erano, infatti, due i tennisti francesi presenti alle Next Gen ATP Finals di Jeddah: Luca Van Assche e soprattutto, Arthur Fils, vincitore del premio di Newcomer dell’anno.

Per dei giovani che crescono vi sono dei “vecchietti” che non mollano: stiamo parlando del trentasettenne Richard Gasquet e del trentaquattrenne Benoit Paire.

Il tennista di Beziers si è confermato in top100, chiudendo la stagione alla posizione 76. Una stagione che lo ha visto lottare e che ha portato il francese a prolungare almeno ancora per un anno la sua vita nel circuito. Nel 2023 Gasquet ha vinto l’ATP 250 di Auckland ad inizio stagione, un risultato che ha dato il giusto sprint al francese. Tra i vari risultati ottenuti Gasquet ha superato il traguardo delle 600 vittorie in carriera e la partecipazione a oltre 70 tornei del Grande Slam.

Gasquet ha più volte dichiarato di voler chiudere la carriera al Roland Garros o a Parigi-Bercy e la sua stagione di addio potrebbe essere proprio il 2024. Intanto, il tennista di Beziers sta preparando il nuovo anno che inizierà con la trasferta australiana, e si è allenato alla Rafa Nadal Academy di Manacor. A dividere il campo con lui il tedesco Jan-Lennard Struff, recente vincitore del premio Comeback Player of the Year.

Non ha intenzione di mollare neanche un altro tennista francese, Benoit Paire. Il classe 89 di Avignone continuerà anche nel 2024 il suo rapporto di amore e odio con lo sport del tennis. Paire ha fallito l’assalto alla top100 ma ha trovato il modo di chiudere la stagione in maniera spettacolare giocando le Ultimate Tennis Showdown di Londra insieme a diversi top player.

Sfide con Rublev e Ruud che hanno fatto venire voglia a Paire di giocare ancora contro dei top player come dichiarato a ESPN: “Voglio tornare a giocare contro questi giocatori nei tornei del Grande Slam”.

“Ad essere sincero, mi sento fiducioso” ha dichiarato Paire. “L’anno scorso ho avuto una stagione normale perché ho giocato molti Challenger e non ho giocato bene ogni settimana.”

Il mancato l’approdo alla top 100 non ha comunque spento l’entusiasmo del tennista di Avignone che sarà ancora in giro per il mondo a dare spettacolo: “Mi sento bene anche fisicamente e mentalmente. E come ho detto, voglio godermi uno o due anni in più. E per questo che gioco a tennis. Mi sento bene.”

Le sensazioni del finale di stagione fanno ben sperare Paire per il 2024: “Ho giocato un buon torneo in Portogallo alla fine dell’anno, ho raggiunto una finale. Inizio l’anno al 117º posto, il che mi avvicina alla Top 100. Vedremo cosa succederà”, ha concluso.