WTA Brisbane: Giorgi parte con il piede giusto. Subito fuori Trevisan

Dopo l’inaugurazione della nuova stagione effettuata dalla United Cup, a Brisbane si sono aperti anche i tabelloni principali dei primi tornei individuali del 2024 (proprio nell’ultimo giorno del 2023). Il programma è stato ricco soprattutto in campo femminile, mentre a livello ATP lo spazio maggiore se lo sono preso i turni decisivi delle qualificazioni. Così, dopo Paolini a Sydney, hanno potuto fare il loro esordio stagionale anche altre due delle cinque top 100 di cui dispone il movimento femminile azzurro: Martina Trevisan e Camila Giorgi. Per quest’ultima è stata vittoria – la prima da metà settembre quando si era poi fermata per un problema al piede – mentre non è partita bene Martina, sconfitta da Rodionova. Lunedì toccherà a Bronzetti contro Krueger.

C. Giorgi b. P. Stearns 5-7 6-2 6-3

Camila ha superato la 22enne americana Stearns ed è quindi riuscita a farsi un bel regalo di compleanno, dopo aver spento 32 candeline nella giornata di sabato. Il successo è maturato in rimonta in due ore e quaranta minuti di gioco dopo che la numero 49 del mondo (quattro posizioni davanti a Giorgi) aveva fatto suo il primo set con il punteggio di 7-5. La marchigiana si è poi salvata in apertura di secondo parziale, annullando tre palle break che le sarebbero potute essere fatali, e da lì ha cambiato marcia. L’azzurra ha infatti scavato un solco tra sé e l’avversaria sfruttando in particolare le grandi difficoltà con la seconda palla di Stearns che non è mai riuscita a tutelarsi con la prima, sempre latitante. Nel terzo Camila si è fatta brekkare in avvio ma ha immediatamente recuperato, replicando poi il break sul 2-1: un vantaggio che ha conservato fino in fondo anche grazie a un ottimo 62% di prime in campo.

Dopo un giorno di riposo a Capodanno, Giorgi tornerà in campo martedì per affrontare la numero 3 del tabellone (e 13 del mondo) Jelena Ostapenko: una sorta di sosia tennistica di Camila che ha già incrociato la nostra portacolori in quattro occasioni (il bilancio, in equilibrio, è di due vittorie a testa). Dopo una di queste, nel 2017 a Wimbledon, la lettone accusò il team di Giorgi di averla intenzionalmente disturbata quando era al servizio. Insomma, per questo precedente e per il carattere delle due contendenti si preannuncia un secondo turno… spicy.

[WC] A. Rodionova b. M. Trevisan 6-3 6-2

Battuta d’arresto all’esordio, invece, per la numero 2 d’Italia Trevisan. La toscana ha ceduto in due set alla numero 114 del mondo Arina Rodionova, vincitrice di due tornei ITF a novembre. I parziali hanno avuto un andamento molto simile: Martina era infatti partita bene sia nel primo che nel secondo, brekkando in entrambi i casi alle prime occasioni utili. Quando però il tennis della 34enne di origini russe (dal 2014 è cittadina australiana) si è messo in moto, l’azzurra non è mai riuscita ad arginarla perdendo cinque game di fila nel primo set e addirittura sei nel secondo. A penalizzare la fiorentina è stato in particolare lo scarso rendimento con la seconda di servizio, con cui Trevisan ha sofferto oltremodo ottenendo solo 5 dei 24 punti giocati.

GLI ALTRI MATCH – Tra gli altri risultati di giornata si registra la vittoria di Mirra Andreeva per 6-2 6-3 nel derby con un’altra giovanissima russa, la 2004 Shnaider. Al secondo turno, Andreeva affronterà un’altra connazionale: questa volta la più esperta Samsonova. Successo ancor più netto è stato quello di Kalinskaya che si è guadagnata la sfida con Azarenka: 6-2 6-1 a Bernarda Pera. Vittorie al terzo set, invece, per Kostyuk su Bogdan, Bucsa su Minnen e Schmiedlova su Dolehide. Avanza al secondo turno anche la campionessa dello US Open 2017 Sloane Stephens che ha superato con il punteggio di 7-5 6-3 Siniakova.