Sinner verso il Kooyong Classic, esordio con Polmans. Intanto Berrettini è già in campo a Melbourne: allenamento con Tsitsipas

Il Kooyong Classic è un’esibizione che si svolge sui campi che fino al 1987 hanno ospitato l’Australian Open, quando si giocava ancora sull’erba, prima del trasferimento nell’attuale impianto di Melbourne Park. L’onore e l’onere di inaugurare l’esibizione quest’anno tocca a Jannik Sinner, numero 4 del mondo che, come noto, ha scelto di non giocare alcun torneo ufficiale preparatorio. L’italiano inizierà la sua stagione affrontando l’australiano Marc Polmans, il cui nome non sarà di certo noto ai più. Il match è in programma mercoledì alle ore 11:00 australiane, quando in Italia sarà l’una di notte.

L’esibizione durerà dal 10 al 12 gennaio e, nella prima giornata, Sinner sarà in compagnia di grandi campioni. Andy Murray sfiderà Marin Cilic, in un match da nostalgici mentre per gli appassionati del tennis moderno, poi da non perdere la sfida tra Holger Rune, finalista di Brisbane, e Karen Khachanov. Si rivedrà in campo anche Zhang Zhizhen, protagonista della United Cup nelle scorse settimane, che se la vedrà con il mattatore americano Frances Tiafoe. Sinner, intanto, si allena sui campi dell’Australian Open, dove nelle scorse ore ha avuto un incontro molto piacevole, incrociando Matteo Berrettini al termine di una sessione di training.

L'esordio stagionale di Jannik Sinner 🇮🇹 sarà contro Marc Polmans 🇦🇺 e avrà luogo mercoledì 10 gennaio a Melbourne alle 11 locali, l'una di notte italiana 💥



Le altre sfide della giornata saranno:



• Murray 🇬🇧 – Cilic 🇭🇷

• Rune 🇩🇰 – Khachanov 🇷🇺

• Tiafoe 🇺🇸 – Zhang 🇨🇳 pic.twitter.com/mhlMwXTkFj — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 8, 2024

Incontro e abbraccioni a Melbourne tra Jannik Sinner 🇮🇹, Matteo Berrettini 🇮🇹 e i rispettivi team 🥰pic.twitter.com/qsGBKWLsNb — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 8, 2024

Matteo è arrivato qualche giorno fa in Australia. Il forfait dalle qualificazioni del torneo di Brisbane aveva fatto preoccupare i suoi fan ma per fortuna Matteo sembra aver recuperato dal problema al piede ed è pronto per il rientro sui campi che gli hanno regalato una semifinale Slam nel 2022. Non sarà un ritorno facile dopo un’assenza che dura da oltre quattro mesi, dall’infortunio patito durante l’ultimo US Open.

Intanto gli allenamenti sulla Rod Laver Arena sono già iniziati per il tennista romano, ora accompagnato da Francisco Roig (ecco chi è il suo nuovo allenatore). A scambiare diritti a tutto braccio con lui, il greco numero 7 del mondo Stefanos Tsitsipas. A fine sessione non è mancata la foto ricordo. “Arrivato a Melbourne e subito sulla Rod Laver Arena. Un piacere come sempre, Stefanos”.