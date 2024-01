Australian Open day 4, le quote: i sogni di Arnaldi, favorito Musetti. Eubanks e Korneeva sorprese di giornata

Si parte con i secondi turni dell’Australian Open 2024, lo sguardo si fa più consapevole verso una seconda settimana che incalza, con i discorsi su chi potrebbe vincere sempre più frequenti. E la sensazione che il vincitore del torneo possa provenire dalla parte alta del tabellone si fa via via più forte. Novak Djokovic, dato alla vigilia del torneo a 2,00 su Better, 2,10 su Bet365, si può trovare a 7,00 su Goldbet per i nuovi iscritti. Anche se, ad aver convinto più di tutti gli altri 63 che sono approdati al secondo turno, è un rosso che proviene da San Candido.

Jannik Sinner ha azzannato il torneo, un esordio perfetto, appare pronto al salto definitivo già qui in Australia. Può ambire ad alzare il trofeo domenica 28 gennaio, lo suggeriscono anche le quote: 6,50 su Goldbet, 7,50 su Bet365. Non dimenticando la grande chance per coloro che effettueranno la prima iscrizione su Better di poterlo giocare addirittura a 12,00.

Ma stanotte non ci sarà solo Sinner. Saranno quattro gli italiani impegnati, e il match più intrigante vede protagonista uno che fino a un anno fa neanche pensava a giocarli questi tornei. Matteo Arnaldi affronterà il n.1 d’Australia e 10 del mondo Alex De Minaur, in una sfida ricca di fascino e da un esito non così scontato. Certo, fare punto all’australiano è un’impresa non da poco, ma si tratta di un giocatore che concede fasi di gioco un po’ più lente che potrebbero permettere ad un Arnaldi con il braccio sciolto di cercare il vincente. Giocherà senza pressione, e da fondo non parte così indietro. Per le quote sarebbe un’impresa, ma non è così lontana dalla realtà: 4,70 su Goldbet, 4,70 su Better, 4,50 su Bet365; la vittoria di De Minaur è invece 1,18 su Goldbet e Better, 1,20 su Bet. Quote basse, ma non quanto quelle della tds n.4. Sinner, che sfiderà il qualificato Jesper De Jong, è apparso bene al primo turno, e appare ben lontana dalla realtà l’ipotesi che l’olandese possa giocargli un tiro mancino. L’approdo al terzo turno dell’altoatesino è quotata infatti a 1,02 su Goldbet, 1,02 su Better, 1,02 su Bet365; la vittoria di De Jong vale 13 volte la posta su Goldbet e Better, 19 su Bet.

In campo ci saranno però anche due giocatori che, come Arnaldi, hanno vinto la prima partita della loro carriera in questo Slam. Lorenzo Musetti, tds n.25, affronterà Luca Van Assche. Il francese è un ottimo giocatore, che va via via aggiungendo peso a un gioco solido da fondo, per quanto privo di particolari colpi definitivi. Ben si comporta sul cemento, potrebbe dar filo da torcere all’italiano. Se Musetti gioca però come deve, bilanciando bene i rischi e fornendo anche spunti di gioco vari che potrebbero infastidire il classe 2004, dovrebbe venirne fuori per acciuffare il terzo turno. Le quote indicano questa strada, dato che la sua vittoria è a 1,45 su Golbdet, 1,45 su Better, 1,44 su Bet365; Van Assche è dato invece a 2,65 su Goldbet e Better, 2,75 su Bet.

Infine abbiamo Flavio Cobolli, unico giocatore della parte alta capace di battere una testa di serie. Sarà opposto a Pavel Kotov, buonissimo giocatore sul cemento, con buoni colpi da fondo. Un match che è probabile andrà per le lunghe, con tanti scambi duri e la richiesta di tante energie ai due. Il romano in quanto a cuore e voglia di vincere ha dimostrato di essere pronto, se terrà un gioco intelligente come contro Jarry potrebbe ottenere un grande risultato. E i bookmakers propongono quote certo invitanti: 2,31 su Goldbet, 2,31 su Better, 2,38 su Bet365; Kotov invece è a 1,60 su Goldbet e Better, 1,57 su Bet.

La giornata maschile avrà uno dei suoi picchi però nel match tra Andrey Rublev e Christopher Eubanks. L’americano tra i giocatori non testa di serie è sicuramente uno dei più temibili. Gran servizio, rovescio a una mano, buona presenza a rete. Elementi che potrebbero destabilizzare il ritmo da fondo del russo, che ha bisogno di certezze per giocare bene, e già ha sofferto non poco contro Seyboth Wild all’esordio. Una partita che nasconde insidie dietro quella testa di serie n.5. Eubanks è sfavorito, ma forse le quote sono un po’ troppo alte: 6,60 su Goldbet, 6,60 su Better, 6,50 su Bet365; la vittoria di Andrey è invece a 1,10 su Goldbet e Better, 1,11 su Bet365. Aspettative troppo sbilanciate…Chris può fornire il colpaccio della settimana.

In campo femminile tante giovani e soprattutto tante storie. A partire da Paula Badosa, attualmente n.90 al mondo, rientrata con una bella vittoria, che affronterà l’ex finalista del Roland Garros, e con tre quarti di finale qui in Australia, Anastasia Pavlyuchenkova. Una partita equilibrata, più potente la russa, ma se in giornata è sempre difficile far punto contro una scheggia intelligente, capace di adattarsi all’avversaria, come Paulita. Le quote, infatti, non si sbilanciano: la vittoria spagnola è a 1,89 su Goldbet, 1,89 su Better, 1,91 su Bet365; trionfo di Pavlyuchenkova pagato invece 1,88 da Goldbet e Better, 1,91 (alla pari) da Bet. Si prospetta grande equilibrio anche in un’interessante scontro generazionale: Ons Jabeur contro Mirra Andreva, presente e futuro, fantasia e forza. Lo stile di gioco e il nome remano nella direzione della tunisina, ma la giovane russa sta compiendo sempre più passi da gigante, ed entrerà in campo per vincere, non per godersela. Ons non viene da periodi facili, ma se attingerà al suo ampissimo arsenale è lei la favorita: 1,78 su Goldbet, 1,78 su Better, 1,91 su Bet365; il trionfo della giovane 16enne è invece a 1,97 su Goldbet e Better, 1,91 su Bet.

Chiudiamo con una doppia sorpresa, una che potrebbe dare inizio a qualcosa di grande, l’altra andare a lanciare definitivamente una giocatrice con buone sensazioni. Alina Korneeva, dopo la prima vittoria Slam in carriera, si troverà di fronte a Beatriz Haddad Maia, tds n.10. Giocatrice solida, non facile da scardinare. La russa da fondo veleggia con fluidità, sente bene la palla, e ha mostrato buone capacità di resistenza. Le serve una super prestazione, ma a 16 anni, a braccio sciolto, può piazzare il colpaccio: è a 4,10 su Goldbet, 4,10 su Better, 3,75 su Bet365; il passaggio della brasiliana invece è a 1,22 su Goldbet e Better, 1,29 su Bet. Meno sbilanciato il pronostico nell’incontro tra Marta Kostyuk ed Elise Mertens. La 20enne ucraina parte indietro, per quanto delle giocatrici non teste di serie è probabilmente la peggiore da incrociare. La belga è però di casa in Australia. Kostyuk ha dalla sua l’arrivare in anticipo sulla palla, prendendo in mano in ritmo senza concedere spazio all’avversaria. Sul cemento si esprime molto bene, e può sfruttare questa vittoria come trampolino a un livello ulteriore: vale 2,23 volte la posta su Goldbet, 2,23 su Better, 2,30 su Bet365; quella di Mertens è invece 1,61 su Goldbet e Better, 1,62 su Bet.