Australian Open LIVE: Azarenka 2-0 contro Ostapenko. Più tardi Swiatek, Zverev e Medvedev. Ora Dimitrov e Ruud

09.03: Jasmine sorride anche in doppio. Successo di Errani-Paolini che battono Aoyama-Krunic 6-1 7-5 e agli ottavi se la vedranno con Hsieh-Mertens

06.57: Terminati anche gli altri tre match maschili, con Kecmanovic che sorprende al quinto set Paul, Cazaux che gioca alla grande contro Griekspoor, e Hurkacz che batte 3-1 Humbert e ora trova un altro francese, proprio il giovane Cazaux

06.28: Resta in campo un’oretta scarsa lo spagnolo, che dopo aver vinto i primi due set per 6-1 ed essere aventi 1-0 nel terzo usufruisce del ritiro dell’avversario. Otravi raggiunti anche per lui con il minimo sforzo

05.55: Nel frattempo è sceso in campo Carlitos Alcaraz, che sulla Rod Laver Arena ha lasciato le briciole al talentuoso cinese Juncheng Shang: 6-1 il primo set per lo spagnolo. Hurkacz avanti due set a uno su Humbert, Paul e Kecmanovic sono al quinto

Le parole a caldo di Paolini a fine partita, dopo essersi lasciata andare in un bellissimo sorriso prolungato: “Grazie a tutti, vi adoro ragazzi! Sono felicissima, è il mio primo ottavo di finale. Amo l’Australia adesso! Sentivo che quest’anno non sarei riuscita a giocare molto bene qui, ma in questo momento è tutto bellissimo! Credo che dopo il primo set mi sono un attimo rilassata, è stato un set molto duro. Poi sotto 1-4 ho solo cercato di concentrarmi su ciò che dovevo fare in campo. Adoro i campi in cemento adesso, tutti mi dicevano che avrei potuto giocare bene anche su questa superficie e partita dopo partita mi sono sentita sempre meglio”

05.42: GAME, SET AND MATCH PAOLINI! Grande prestazione dell’azzurra, che rimonta da 1-4 nel secondo set e vince 20 degli ultimi 23 punti dell’incontro. Jasmine trionfa 7-6(1) 6-4 in un’ora e mezza e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana di uno Slam. Agli ottavi sfiderà Kalinskaya per continuare a sognare!

05.37: Altro break Paolini! Gran game in risposta di Jas, disastro Blinkova a rete. 5-4 e servizio Paolini, che al cambio di campo serve per il match

05.35: E aggancio sia! 4-4

05.30: Contro-break Paolini. Pessimo turno di battuta della russa, che cede il servizio a zero. Si torna on serve, Jasmine al cambio campo serve per agganciare: 3-4

05.25: Non riesce ad arrivare a palla break Jasmine, costretta ancora ad inseguire. 4-1 Blinkova

05.22: Nel frattempo, Zheng ha chiuso al super tie-break, resistendo alla connazionale Wang. Qinwen sfiderà Dodin agli ottavi, siamo nello spicchio di tabellone di Paolini. Chi vince sfiderà ai quarti Kalinskaya oppure una tra Jas e Blinkova

05.17: Piccola flessione di Paolini, che perde la battuta e non riesce ad essere incisiva in risposta. 3-0 Blinkova

05.05: SET PAOLINI – Dominio assoluto della toscana negli ultimi minuti. Jasmine vince 7-1 il tie-break del primo set e passa a condurre dopo tre quarti d’ora

05.03: Tie-break a senso unico fino a questo momento, dove decidono tutto o quasi i rispettivi dritti: tre vincenti per Paolini, due gratuiti per Blinkova. 5-1 Jas!

04.59: Tie-break. La russa non soffre e aggancia ancora: 6-6

04.55: Piccola chance sprecata da Jas sul 5-4 15-15, ma poi tiene la battuta a zero. Blinkova di nuovo sotto pressione, 6-5 per la toscana

04.47: Decisamente meno problemi ora al servizio, gran game di Paolini che sale 5-4. Al cambio di campo Blinkova serve per rimanere nel primo set

04.43: Niente break questa volta, entrambe le giocatrici tengono la battuta a 30: 4-3 Paolini

04.38: Sugli altri campi, sono due i match in corso nel maschile. Paul è avanti due set a uno su Kecmanovic (4-6 6-3 6-2 per lo statunitense); Hurkacz ha perso il primo parziale contro Humbert, ma sta dominando il secondo: 3-6 5-0. Nel femminile, vittorie per Yastremska e Dodin, rispettivamente contro Navarro e Burel

04.33: Non riesce a staccarsi Jas: quattro break nei primi cinque game, Paolini resta comunque avanti: 3-2

04.25: Subito break e contro-break in avvio di match: 2-1 Jasmine

04.15: Scendono in campo Jasmine Paolini e Anna Blinkova. I precedenti ufficiali recitano 2-0 in favore della russa, entrambi su cemento (uno dei quali proprio all’Australian Open, nel 2020), mentre estendendo il conto a Challenger e ITF Blinkova conduce 3-2

04.00: Buongiorno da Melbourne. È cominciata la settima giornata dell’Australian Open 2024, al termine della quale i tabelloni maschile e femminile avranno il quadro completo degli ottavi di finale. Se tra gli uomini Jannik Sinner è ancora una volta l’unico italiano presente nella seconda settimana di un Major, tra le donne potrebbe presto toccare anche a Jasmine Paolini.

L’azzurra scenderà in campo a breve contro la russa Anna Blinkova, che ha eliminato Elena Rybakina al termine del tie-break più lungo nella storia degli Slam. Paolini, al primo terzo turno in carriera in uno dei quattro tornei più importanti dell’anno, conosce già il nome della sua eventuale prossima avversaria. In caso di successo, agli ottavi sfiderebbe Anna Kalinskaya. Tra i big impegnati in giornata ci sono Alcaraz, Swiatek e Zverev sulla Rod Laver Arena, mentre sulla Margaret Court Arena spazio a due big match come Ostapenko – Azarenka e Auger-Aliassime – Medvedev

