Jannik Sinner ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

Se “da un grande potere derivano grandi responsabilità”, da un grande talento ben indirizzato verso una grande vittoria derivano grandi (e parecchi) impegni. Ecco allora che tutto lo vogliono e (quasi) tutti lo pigliano, Jannik Sinner, il Rosso di Sesta Pusteria che, dopo aver contribuito a riportare in Italia la Coppa Davis (o quel che ne resta), ha alzato un trofeo Slam nel singolare maschile a quasi 48 anni da trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros – Panatta, uno della squadra.

Gioia, gaudio e tripudio in e da ogni dove peninsulare, un’apoteosi che ha definitivamente, inesorabilmente, inimmaginabilmente (avverbi ad libitum) reso mainstream il tennis in Italia. Una siffatta impresa – “storica” è l’aggettivo abusato ma che rispecchia la realtà – non poteva non essere rimarcata anche dalla sfera politica; così hanno twittato le loro congratulazioni il (sic) Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Citiamo solo questi due interventi anche perché non siamo qui a stigmatizzare una qualche europarlamentare che, in un esempio di bassa… lega, ha usato l’immagine di Sinner come manifesto autopromozionale: è questione che lasciamo allo stesso Jannik.

L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.

Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024

Grandi impegni, si diceva, e arriviamo così a quelli istituzionali, con l’incontro a Palazzo Chigi con il citato Presidente del Consiglio che si è tenuto nel pomeriggio di martedì 30 gennaio, in attesa di quello con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fissato per giovedì insieme ai compagni di squadra con i quali ha messo le mani sull’Insalatiera. Mercoledì è invece fissata la conferenza stampa di Sinner e il presidente della federtennis Angelo Binaghi nella nuova sede della FITP.

Jannik Sinner è arrivato alla sede del governo per la visita “blindatissima” attorno alle 16 a bordo di un’auto insieme al Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi e ad Angelo Binaghi. L’incontro è durato circa mezz’ora e, prima di lasciare il Palazzo, Jannik si è trattenuto per qualche foto con i dipendenti della Presidenza del Consiglio.

“È stato un incontro informale, schietto, non istituzionale” ha poi commentato il ministro Abdi. “Hanno parlato come fossero degli amici, c’era una sintonia di valori, di sentimenti, di sensibilità, è stata anche per Jannik una sorpresa. La presidente conosce il tennis, non in maniera intensa, hanno scherzato anche sul padel e potrebbero vedersi durante gli internazionali. Jannik ha reagito con grande disponibilità, dentro al Palazzo c’era tanta gente che lo festeggiava e sono emersi i sentimenti più semplici. È stato un bell’incontro tra persone che si sono piaciute. Il viaggio in macchina con la coppa è stato emozionante. E’ la prima volta che arriva in Italia, con il più giovane giocatore del tennis che ha voluto venire a Roma proprio per dimostrare la sua italianità. Ha mostrato valori umani che la gente apprezza, c’è la simpatia dettata dalla identificazione con le persone oltre il dato sportivo”.

Come detto, mercoledì la conferenza stampa nella sede della federtennis e giovedì l’incontro con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica anche se, lo riscopriamo in questi giorni, qualcuno non lo considera tale. Nella stessa serata, il volo privato per Nizza, l’aeroporto più vicino a Monte Carlo, dove risiede e si allena quando non è in giro per il mondo a giocare. Perché c’è del lavoro da fare, “dobbiamo migliorare ancora se vogliamo avere l’opportunità di sollevare un altro grande trofeo” aveva dichiarato proprio Jannik mentre ancora prendeva confidenza con la coppa dell’Happy Slam.

Dopo il prevedibile forfait a Marsiglia, il ritorno in campo è previsto all’ATP 500 di Rotterdam, al via il 12 febbraio, dove Sinner ha raggiunto la finale nel 2023.