LIVE ATP Rotterdam: Sinner-Griekspoor 1-0, medical time-out per l’olandese. Jannik punta la finale e la posizione n°3

20:27 – Anche nel match odierno, come ieri contro Raonic, l’avversario di Sinner chiama l’intervento del fisioterapista in questo caso per un problema al piede destro

20:25 – Finora i tennisti alla battuta stanno avendo vita facile. 2-1 per Griekspoor senza break nel secondo set

20:20 – Partenza questa volta disinvolta per Tallon che agevolmente tiene il primo game del secondo set

20:15 – Set Sinner. 6-2 in 32 minuti per il numero 4 del mondo contro il 27enne olandese Griekspoor

20:08 – Dopo una serie di punti spettacolari, Sinner avanza 5-1. Anche Griekspoor applaude

20:07 – Con una smorzata di dritta deliziosa Jannik annulla a Tallon anche la seconda chance di accorciare le distanze

20:05 – Con una prima a 207kmh Sinner annulla la prima palla break del suo match, maturata dopo una risposta rimasta dentro per un mezzo capello

19:59 – Forse vittima della pressione per il big match nel torneo di casa o a causa della grandezza dell’avversario, fatto sta che Sinner è in totale controllo finora. Griekspoor va subito fuori giri col rovescio e concede un altro break. 4-1 e servizio per Jannik

19:50 – Game che proseguono rapidissimi, e a 0 si sblocca anche il tennista di casa, 2-1

19:49 – Dopo un tentativo di tweener non riuscito, Sinner non si scompone e grazie al servizio tiene la battuta, 2-0

19:45 – La pressione di Sinner sul rovescio avversario paga, break Jannik e subito 1-0

19:43 – Doppio fallo di Griekspoor e subito palla break per Sinner

19:40 – Inizia il match con l’olandese che vince il primo punto: servizio e dritto

19:35 – Dopo il maestoso ingresso in campo con giochi di luce e musica, si è svolto il lancio della monetina. Sinner ha vinto e, come ieri, ha scelto di ricevere

19.30 – Buonasera da Rotterdam. È tutto pronto per la seconda semifinale dell’ABN AMRO Open, nella quale il n°1 del seeding Jannik Sinner affronta il padrone di casa Tallon Griekspoor. Sinner cerca la sua 14esima vittoria consecutiva e la finale n°16 nel circuito maggiore (11-4 il bilancio finora). L’olandese ha vinto 14 delle ultime 15 partite disputate in casa, avendo perso l’unica proprio contro l’altoatesino (nei quarti dell’ultima Coppa Davis). In caso di vittoria Sinner si garantirebbe il n°3 del mondo da lunedì 26 febbraio, mentre se dovesse vincere il titolo lo diventerebbe già a partire da lunedì 19.

