ATP Indian Wells, dicono i bookies: il titolo per Sinner è a un passo, ma la maggiorata lo premia ancora prima della semifinale

Il tempo è finalmente maturo, ad Indian Wells la semifinale più attesa per molti una finale anticipata, oggi diventerà realtà. Alle 21:30 italiane scenderanno in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con in palio la finale del BNP Paribas Open e il n.2 della classifica mondiale, traguardo storico per l’azzurro, una conferma per lo spagnolo. Una partita che sicuramente regalerà un grande spettacolo, oltre a definire con ogni probabilità il vincitore del torneo. Non è eccessivo parlare di finale anticipata e di grande occasione per Sinner, come dimostrano anche le quote: la sua vittoria finale in media si può infatti giocare a 2,40 (come su Bet365), ma nonostante il punto avanzato del torneo rimane la quota maggiorata a 8,00 su Goldbet e Better, da giocare sempre entro l’inizio del primo incontro di giornata.

Interessante notare come la quota che premia la vittoria del torneo dell’attuale n.3 al mondo sia di poco superiore a quella della vittoria in semifinale contro Alcaraz, a dimostrazione dell’importanza e la difficoltà del match. Si tratta dell’ottavo incontro tra i due, con Sinner avanti 4-3 nei precedenti, con gli ultimi due vinti a Miami e Pechino. Non a caso la sua affermazione e il conseguente n.2 al mondo è a 1,75 su Goldbet, 1,75 su Better e 1,72 su Bet365. La vittoria di Carlitos, diventato il terzo favorito nella griglia del torneo dopo Medvedev, vale invece 2,09 volte la posta su Goldbet e Better, 2,10 su Bet365. Quote interessanti, sicuramente meno sbilanciate dell’altra semifinale, dove Daniil Medvedev sfiderà Tommy Paul.

Per il secondo anno di fila dunque le semifinali vedranno il russo impegnato contro il n.2 d’America e la sfida tra Jannik e Carlitos dall’altro lato. Medvedev parte largamente favorito, ha raggiunto almeno la finale in tutti i 1000 sul cemento, e solo la vittoria in California gli è finora sfuggita. Ha disputato un ottimo torneo, come dimostra anche la scelta dei bookies di metterlo come secondo favorito alla vittoria, sul 3,10 contro il 3,20 di Alcaraz. Paul ha già fatto più del suo dovere si potrebbe dire, ma quando si arriva a un certo punto si prova sempre il colpaccio, e di certo l’americano, che gioca anche in casa, non sarà da meno. Le quote sono però alquanto nette: 1,35–3,25 Goldbet, 1,35–3,25 Better, 1,36–3,20 Bet365, a dimostrazione che i pianeti siano pronti, due mesi dopo l’ultima volta, per allineare un’altra finale tra Sinner e Medvedev.