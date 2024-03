ATP Miami, il tabellone: Sinner dalla parte di Medvedev, Berrettini trova Andy Murray

Sorteggiato il tabellone a Miami. Dalla West Coast alla East Coast, per un regno sul quale non possa mai tramontare il sole. Chi proverà a vestirsi da Luigi IVX con la racchetta in mano sarà sicuramente Carlos Alcaraz. Reduce dalla vittoria a Indian Wells contro Daniil Medvedev in finale, lo spagnolo volge lo sguardo alla seconda tappa della sua ambiziosa campagna, e dopo il bye del primo turno se la vedrà con il vincente di Vukic-Carballes Baena, dunque non è da escludere la possibilità di un derby spagnolo.Con l’assenza del numero uno al mondo Novak Djokovic, sarà il nostro Jannik Sinner a ostacolare la possibile doppietta dell’iberico: per lui l’esordio sarà o contro un qualificato o il cileno Pedro Cachin.

Anche il numero 2 azzurro, Lorenzo Musetti potrebbe vedersela con un tennista proveniente dal tabellone cadetto (iniziano lunedì le qualificazioni) opure con l’ostico russo Safiullin. Purtroppo il sorteggio degli altri italini non è stato altrettanto fortunoso, basti pensare infatti che quello a cui è andata meglio è forse Arnaldi che ha pescato il giovane francese Fils. Il finalista di Wimbledon 2021, Berrettini, affronterà chi sull’erba di Londra ha vinto due volte, Murray; poi Sonego con Evans, Darderi con Shapovalov e Cobolli anche lui con un qualificato.

La testa di serue n.3 Daniil Medvedev, finito nella metà di Sinner, affronterà il vincente di Fucsovics-Purcell, mentre gli altri big finiti lungo la possibile strada di Jannik sono: Paul o Tiafoe al quarto (dopo un’altra sfida con Griekspoor al terzo turno dopo Rotterdam) e Tsitsipas o Rublev nei quarti.

Per lo spagnolo invece i più papabili stando al ranking per la semifinale sono la tds 4 Zverev e la tds 6 Ruud.

Tra i match da tenere d’occhio, è interessante la possibile sfida al secondo turno tra Zverev e Auger-Aliassime, così come stuzzica l’idea di un Arnaldi Bublik. Musetti invece è prima sulla strada di Shelton e poi quella di Alcaraz.

Il tabellone – parte alta

Il tabellone – parte bassa

Primi turni degli italiani

[2] J. Sinner vs BYE-> vincente di Cachin vs qualificato

[23] L. Musetti vs BYE-> vincente di Safiullin vs qualifcato

M. Arnaldi vs A. Fils

L. Sonego vs D. Evans

L. Darderi vs [PR] D. Shapovalov

[PR] M. Berrettini vs A. Murray

F. Cobolli vs qualificato

Ottavi teorici

[1] C. Alcaraz vs [16] B. Shelton

[11] G. Dimitrov vs [8] H. Hurkacz

[4] A. Zverev vs [15] K. Khachanov

[9] A. de Minaur vs [6] H. Rune



[7] C. Ruud vs [12] T. Fritz

[14] U. Humbert vs [3] D. Medvedev

[5] A. Rublev vs [10] S. Tsitsipas

[13] T. Paul vs [2] J. Sinner



INFORMAZIONI SUL TORNEO

tabellone a 96 giocatori (32 teste di serie con un bye al primo turno)

79 giocatori entrati per accettazione diretta

12 qualificati

5 wild card

