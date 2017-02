Lleyton Hewitt: “Tomic deve allontanarsi dal padre”

Il capitano australiano parla anche di Kyrgios: “È finalmente alla ricerca di un allenatore”

Lleyton Hewitt è tornato a parlare in questo weekend di Coppa Davis. L’Australia, di cui è capitano, è già certa del passaggio del turno grazie alla vittoria contro la Repubblica Ceca (3-0 al momento), ma l’ex numero 1 al mondo si è voluto soffermare, di nuovo, sui propri connazionali Kyrgios e Tomic.

“Nicky (Kyrgios, ndr) sta finalmente cercando un allenatore. È un passo importante per lui perché significa che sarà ancora più impegnato”, ha detto Hewitt sull’attuale numero 15 del mondo. Kyrgios, nell’ultimo anno e mezzo, non ha mai avuto un allenatore e la decisione pare sia maturata dopo la sconfitta agli Australian Open contro Seppi quando, sopra di due set, ha poi perso al quinto.

Per quanto riguarda Tomic, dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, Hewitt ha parlato della forte presenza del padre nella vita di Bernard: “Io penso che fin quando suo padre gli starà così intorno, lui non potrà avere l’opportunità di esprimere tutto il suo potenziale”. Come se non bastasse, Tomic si è anche chiamato fuori da questo turno di Davis senza tuttavia dare una motivazione: “Non so bene cosa sia successo e non assolutamente perché sia stata presa questa decisione”.