I trionfi azzurri nel circuito ATP

Da Adriano Panatta a Fabio Fognini. Ecco tutti i successi targati Italia

Battendo in finale Martin Mulligan (australiano poi naturalizzato italiano) nella finale del torneo di Senigallia, Adriana Panatta diventa il primo italiano a conquistare un titolo ATP. Era il 1971. L’ultimo azzurro ad alzare le braccia al cielo è stato invece Fabio Fognini. In un weekend magico per il nostro tennis, il 24 luglio del 2016 Fabio conquista il titolo numero 55 del tennis italiano (il quarto della sua carriera) battendo nettamente nella finale di Umago lo slovacco Andrej Martin, appena un giorno dopo l’exploit di Paolo Lorenzi. Il giorno precedente infatti, Paolino batte nell’atto conclusivo del torneo di Kitzbuhel Nikoloz Basilashvili, conquistando a 34 anni il primo titolo della sua carriera.

In attesa di conoscere l’esito della finale Gstaad (con Fabio Fognini a caccia del quinto successo della sua carriera contro la sorpresa tedesca Yannick Hanfman), ecco la lista completa di tutti i 55 titoli conquistati dai tennisti azzurri nel circuito: