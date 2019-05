Murray Cavaliere della Regina: c’è l’investitura dopo due anni

I tornei nella settimana immediatamente precedente agli Slam sono per lo più snobbati dai big del tennis mondiale, intenti a riposarsi e trovare la concentrazione in vista del grande appuntamento. Può succedere però che per varie ragioni, dagli infortuni alla scarsa forma, i top players non abbiano accumulato molti match e, conseguentemente vittorie, negli appuntamenti precedenti. E allora questi piccoli aperitivi diventano una sorta di ultima spiaggia per trovare quel briciolo di fiducia necessaria per affrontare un Major.

Quest’anno l’ATP di Ginevra avrà proprio questa funzione per diversi tennisti di spicco del circuito. A partire da Alexander Zverev, n.5 del ranking ATP, che però in questo swing sulla terra rossa ha raccolto più sconfitte che vittorie. In Svizzera sarà la testa di serie n.1 del tabellone. Dopo il bye al primo turno, per Zverev un esordio non scontato contro il vincente del match tra Yoshihito Nishioka ed Errnests Gulbis. Ai quarti potrebbe trovare il nostro Andreas Seppi, anche lui alla disperata ricerca di un successo sul tour ATP che manca da febbraio, quando passò un paio di turni a Delray Beach. L’altoatesino avrà la possibilità di spezzare il suo digiuno contro il boliviano Hugo Dellien e potrebbe trovare il redivivo Janko Tipsarevic al secondo turno. Il secondo quarto di tabellone è invece presidiato dall’ungherese Marton Fucsovics, campione in carica a Ginevra e testa di serie n.4 del seeding.

Un’altra stella che cerca di rialzare la testa è il padrone di casa, tre volte campione Slam e 2 volte vincitore del torneo (2016, 2017) Stan Wawrinka, che curiosamente nel 2019 ha lo stesso bilancio di Zverev, ovvero 15-10. Esentato dal primo turno, Wawrinka attende Feliciano lopez o un qualificato all’esordio. In quarti è in rotta di collisione con il moldavo Radu Albot, che tanto bene aveva fatto all’inizio della stagione sul cemento e meno bene ha fatto sul mattone tritato. La semifinale teorica è contro il cileno Christian Garin, uno dei giocatori più caldi sul circuito, reduce dai trionfi di Houston e Monaco.



C’è chi poi addirittura ha deciso di ripartire dalle qualificazioni per cercare di assaporare l’ebbrezza di una vittoria. Si tratta di Grigor Dimitrov, scivolato alla 48esima posizione del ranking ATP dopo una prima parte di 2018 molto al di sotto delle aspettative. Per lui primo turno contro l’elvetico Marc-Andrea Huesler, n.276 della classifica mondiale, e poi secondo turno contro il vincente della sfida tra il nostro Thomas Fabbiano e il teenager serbo Marko Miladinovic. Anche il bosniaco Damir Dzumhur, che ha disputato solo tre match su terra rossa quest’anno, ha sorprendentemente deciso di partire dal tabellone cadetto. Nelle qualificazioni di Ginevra sarà impegnato infine anche l’azzurro Lorenzo Sonego. Primo turno contro il tedesco Daniel Masur e poi il vincente della sfida tra giovanissimi Kecmanovic-Blanch.