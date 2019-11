ATP Finals LIVE, day 1: Berrettini debutta contro Djokovic

La prima parte

Le ultime cinque tappe verso Londra, il cambiamento di ogni prospettiva. Le semi di New York, Shanghai e Vienna. Da Monfils a Monfils, con la benedizione del giovane Shapovalov

5 – Lo status

Il secondo titolo da riporre in bacheca all’Open d’Ungheria e un’altra finale persa di un’incollatura, come direbbe un radiocronista capace di fare il suo mestiere; una sequenza di risultati a cui il tennis del circondario non era abituato e l’ascesa nei pressi dei primi trenta. Il Foro Italico, casa che più casa non si può, affrontato e affrontato bene con gli occhi di moltissimi puntati addosso, poiché la sua carriera – con le temibile aspettative che ne sono collegate – si è ormai elevata di più toni. Arriva la prima vittoria su un top ten, nello specifico Sascha Zverev in quel momento numero cinque del mondo, e il primo Major affrontato da testa di serie, al Roland Garros. Non una grande avventura, a Parigi, ma allo status occorre abituarsi.

6 – Il decollo

Matteo si rivela erbivoro. Bella scoperta, direte voi: il combinato disposto di servizio e dritto, utile a chiudere gli scambi presto, più lo slice di rovescio, reso affidabile col duro lavoro per difendere il lato sinistro, ne fanno per forza un giocatore da verde. Sarà, ma Berrettini prima della campagna 2019, a livello di tour maggiore, sull’erba aveva vinto una partita sola, nel primo turno di Wimbledon 2018 contro Jack Sock, cui si era aggiunta quella centrata in India nel febbraio di Davis. A Stoccarda arriva il terzo titolo, ad Halle una semifinale: in molti, a Church Road, lo eviterebbero volentieri. Le attese sono alte, ma il gran torneo disputato le rispetta, sebbene la coda dell’esperienza porti con sé anche alcuni aspetti traumatici. Il Nostro supera un terzo turno da brividi con il Peque Schwartzman annullando tre match point, e si merita di sfidare Roger Federer in ottavi. Il risveglio dal sogno è di quelli bruschi: il Re, così lo chiamano, sul Centrale ha giocato ottantotto partite; Berrettini invece è all’esordio e raccoglie cinque giochi pietrificato dalla tensione. Matteo tesaurizza, come d’abitudine: “Una sconfitta che mi servirà“.

Fed Express 🚂



In 74 minutes, @rogerfederer cruises through to his 17th #Wimbledon quarter-final after beating Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2 pic.twitter.com/CbOmfnX1sd — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019

7 – Il riposo dei giusti

Un risultato notevole, mi si perdoni l’eufemismo, che rischiava di finire nel dimenticatoio, non tanto del pubblico, ma dello stesso Berrettini, il che è molto peggio, a causa del brusco finale avuto in sorte. Si riprenderà? Certo. L’aiuto, anche se sul momento l’afflizione sembra un’ulteriore condanna, arriva dalla caviglia destra, che si guasta e sostanzialmente gli inibisce la partecipazione allo swing sul cemento nordamericano. Fatto quanto mai opportuno, poiché il Nostro si allontana dalla centrifuga Federer: la chance di rivivere i sentimenti positivi dell’esperienza britannica, ora finalmente in tranquillità, lo rigenera.

Matteo Berrettini – Wimbledon 2019 (foto Roberto Dell’Olivo)

8 – L’altro salto

La svolta decisiva, l’ennesima dell’annata a dire la verità, arriva a New York. Testa di serie numero 24, Berrettini butta fuori Gasquet, Popyrin, Thompson e Rublev. Il quarto con Monfils, decisivo per l’accesso alle semi, com’è ovvio, si rivelerà cruciale per qualcosa di ancora più grande. Il finale di quel match, che dovrebbe essere definito da cardiopalma, rimane uno dei migliori momenti tennistici dell’anno, con il tie-break dirimente al quinto in coda a un set, l’ultimo, in cui Matteo quasi vince e quasi perde nel giro di poche, angoscianti, decine di minuti. Ceduto opponendo un’apprezzata resistenza il penultimo round a Rafa Nadal, Berrettini è in grado di confermare il risultato sia a Shanghai che a Vienna, guadagnando il clamoroso match point per andare a Londra da giocarsi a Parigi Bercy.

👏👏



Hats off to Matteo Berrettini on 2 fantastic weeks in Flushing Meadows…#USOpen pic.twitter.com/VaNEE5CymQ — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019

9 – Il portafortuna

Nel frattempo gli avversari più prossimi nella corsa alle Finals hanno i loro bei grattacapi: Bautista, l’uomo che aveva inaugurato l’anno di Berrettini, è a lungo il più temibile, ma sul rettilineo d’arrivo inciampa: prima il pivot Opelka a Basilea, poi il furetto De Minaur a Parigi emettono il verdetto negativo. Nishikori, al solito, si ferma per problemi fisici, Wawrinka è partito troppo da lontano e Goffin si spegne presto. Resta Monfils, quello di New York. Matteo avrebbe il proprio destino tra le mani, è già ottavo, ma Tsonga lo sorprende nel secondo turno di Bercy e allora tocca sperare in un aiuto terzo: con una semifinale in Francia, a Londra ci va Gael. La macumba, si fa per dire, il povero Monfils gode della nostra suprema stima, non funziona né con Benoit Paire, né con Radu Albot, che pure scappa avanti di un set e un break. L’ultimo ostacolo per l’istrione parigino e l’ultima speranza per noi ha le sembianze di Denis Shapovalov. Il biondissimo ventenne canadese decide il destino di tutti ma la cosa lo interessa il giusto, e com’è giusto sia pensa solo a sé: Monfils battuto netto e Matteo a Londra, dove oggi incrocia Djokovic, nella prima giornata del meeting tra maestri. A Denis deve una bottiglia di vino, com’è noto, ma ci sarà tempo: adesso c’è ancora tanto tennis a cui pensare.