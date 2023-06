Qualificazioni ATP Halle e Queen’s: Vavassori supera il primo turno. A Londra impegnati anche Paul e Dimitrov

Wimbledon si avvicina e tutti sono alla ricerca di un buon feeling con l’erba. Andrea Vavassori dovrà partire dalle qualificazioni ai Championships, come fece l’anno scorso quando ottenne per la prima volta in carriera un posto nel main draw di uno Slam. Per arrivare con fiducia a Londra, il torinese sta disputando ora un altro tabellone cadetto, quello di Halle, dopo essere stato eliminato all’esordio nelle qualificazioni di s’Hertogenbosch. Questa volta l’azzurro, che era tra gli alternate ed è entrato in gioco grazie al forfait di Purcell, ha superato il primo ostacolo e domenica giocherà quindi per raggiungere Sinner e Sonego nel tabellone principale. Andrea ha infatti eliminato con un doppio 6-4 il numero 102 del mondo Albot grazie a un’ottima prestazione al servizio: 15 ace, oltre il 60% di prime palle in campo con l’83% di realizzazione e solo due palle break concesse ed entrambe annullate. Il prossimo avversario sarà Giron che ha battuto con lo stesso punteggio Kotov.

Altri risultati degni di nota rimanendo ad Halle sono la buona vittoria di Altmaier in due set (7-6 6-3) sull’ostico Gojo e quella di Eubanks su Gaston, arrivata al termine di un match molto divertente conclusosi con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Sorprende ma solo fino a un certo punto la sconfitta del giovane talento francese Van Assche, all’esordio in carriera sull’erba, contro la wild card tedesca Squire (n. 316 del mondo) che ha dominato il match chiudendo con un doppio 6-2 in meno di un’ora.

SUPER-QUALIFICAZIONI AL QUEEN’S – Livelli di competitività fuori dall’ordinario, invece, per il tabellone di qualificazione del Queen’s: basti pensare infatti che l’ottava e ultima testa di serie è il numero 90 del mondo Popyrin (oggi vincente in tre set sulla wild card di casa Fery). Questa situazione si è venuta a creare perché giocatori di altissima classifica come Tommy Paul (n. 16 del mondo) e Grigor Dimitrov (n.26) hanno deciso all’ultimo di prendere parte al torneo: non erano infatti nell’entry list e non hanno potuto richiedere una wild card per il main draw in quanto tutte già assegnate.

Entrambi hanno superato il primo turno del tabellone cadetto: l’americano ha eliminato Taro Daniel, mentre il bulgaro ha sconfitto Vukic (6-3 6-4 il risultato – identico – dei due match). Dovessero vincere anche gli incontri di domani (rispettivamente contro la wild card britannica Harris e contro Rinderknech), rappresenterebbero delle autentiche mine vaganti nel tabellone principale. Ad aspettare un qualificato all’esordio c’è infatti, tra gli altri, Carlos Alcaraz che rischia quindi di avere un primo turno scomodissimo. Un’altra testa di serie che affronterà un giocatore proveniente dalle quali è Cerundolo, numero 8 del seeding.

Tra i match con in palio un posto nel main draw spicca quello tra gli americani McDonald e Wolf, vittoriosi su Chardy e Sels: due top 70 (Wolf è addirittura n. 46) che si affrontano nel turno decisivo delle qualificazioni ad un 500… un caso piuttosto raro. È stato già eliminato, invece, Feliciano Lopez: lo spagnolo, agli sgoccioli della sua carriera a quasi 42 anni, ha onorato la wild card ricevuta anche per via del suo passato in questo torneo (l’ha vinto due volte, nel 2017 e nel 2019) dimostrandosi in ottima forma e arrivando a due punti dalla vittoria contro Rinderknech. Il doppio fallo sul match point dell’avversario nel tie-break del terzo set è stato però fatale. A Mallorca Feliciano inizierà tra una settimana il suo ultimo torneo, a meno che non gli venga assegnata una wild card anche a Wimbledon.