WTA Birmingham, il tabellone: Giorgi pesca Venus Williams. Primi turni complicati per Paolini e Cocciaretto

Prosegue la marcia di avvicinamento a Wimbledon per il circuito WTA che, nella seconda settimana dello swing sull’erba, si dividerà tra Berlino (dove si disputerà un 500) e Birmingham. Nella città inglese andrà in scena un 250 con tre ragazze azzurre a rappresentare i nostri colori: Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Per le ultime due sarà l’esordio stagionale sul verde, mentre Camila è reduce dall’eliminazione al secondo turno a Nottingham. La marchigiana di origini argentine proverà quantomeno a ripetere il risultato della scorsa stagione, quando si fermò ai quarti di finale di fronte alla poi vincitrice del torneo Haddad Maia che non sarà presente quest’anno a causa di un problema al ginocchio. Il primo ostacolo sulla strada di Giorgi sarà Venus Williams (che oggi ha festeggiato 43 anni), in tabellone grazie a una wild card. Non sarà una sfida inedita dal momento che le due si sono già affrontate nel 2015 (Australian Open) e nel 2018 (US Open): in entrambi i casi fu la leggenda americana a imporsi.

In caso di vittoria, Camila potrebbe poi trovare la numero 2 del seeding Jelena Ostapenko (1-2 il bilancio dei precedenti ma 0-2 su erba), opposta a Noskova all’esordio. Il cammino non si presenta quindi in discesa per l’azzurra. Lo stesso si può dire per le altre due giocatrici italiane: entrambe poco avvezze ai prati, sono state sorteggiate con altrettante teste di serie del tabellone. Paolini se la dovrà vedere con la terza favorita Magda Linette, mentre Cocciaretto affronterà la numero 7 del seeding Shuai Zhang.

D’altro canto, non si tratta di due avversarie particolarmente in forma: Linette non vince due partite consecutivamente dal torneo di Miami, ma soprattutto non è una specialista dell’erba (mai oltre il terzo turno nei tornei su questa superficie); Zhang, invece, è reduce da 9 sconfitte consecutive (l’ultima vittoria è datata 31 gennaio a Lione). Tuttavia, in passato la cinese ha dimostrato di trovarsi bene su questa superficie: nel 2021 arrivò in finale a Nottingham, mentre l’anno scorso raggiunse lo stesso traguardo proprio a Birmingham.

Quanto alle due azzurre, il rapporto con l’erba non è facile o quantomeno ancora acerbo. L’ultimo successo di Jasmine sul verde risale al 2017 in un primo turno di qualificazione a Wimbledon. Nelle ultime due stagioni, poi, la toscana ha sempre deciso di saltare i tornei di preparazione ai Championships. Elisabetta, invece, ha fatto il suo esordio sull’erba lo scorso anno proprio all’All England Club (fu eliminata al secondo turno dopo aver battuto Trevisan): questo di Birmingham sarà quindi il suo secondo torneo su questa superficie.

La prima favorita secondo il seeding è Barbora Krejcikova (esordirà contro una qualificata) che però non ha un grande storico sull’erba (6 vittorie e 7 sconfitte). C’è spazio quindi per le altre, a partire dalla numero 2 Ostapenko. Tra i match di primo turno spicca l’ennesimo confronto russo-ucraino, questa volta tra la quarta testa di serie Potapova e Kostyuk. A proposito di Ucraina, ci sarà anche Elina Svitolina che al primo turno affronterà la classe 2005 Linda Fruhvirtova, sorprendente a inizio anno in Australia ma poi calata di rendimento negli ultimi mesi. Meritano poi attenzione particolare le giocatrici di casa che tanto bene hanno fatto nel corso dell’ultima settimana: proveranno infatti a ripetersi le due finaliste di Nottingham Burrage (che esordirà contro la connazionale Dart) e Boulter, mentre non ci sarà la semifinalista Watson, impossibilitata a disputare le qualificazioni proprio perché impegnata a Nottingham.