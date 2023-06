Roger Federer torna a Wimbledon e gioca con la Principessa Kate Middleton [VIDEO]

Era una volta quando la stagione su erba era sinonimo di Roger Federer, e tutti i fan del tennis aspettavano trepidanti gli appuntamenti dell’ex numero 1 sui verdi prati in Germania prima e in Inghilterra poi. Ebbene quest’anno, nonostante si sia ritirato dalle competizioni ufficiali, Federer ha voluto regalare emozioni ai più nostalgici tornando a visitare quei preziosi giardini, in passato palcoscenici di grandiosi successi. Per iniziare, qualche giorno Roger si è recato ad Halle, torneo che ha vinto dieci volte, e parlando alla stampa presente non si è tirato indietro nemmeno sulla domanda riguardo il miglior tennista di sempre.

Il suo tour europeo ovviamente non poteva fermarsi qui, e quindi eccolo presente anche a Wimbledon dove la sua apparizione non è stata così fugace, anzi è stato accompagnato da un’ospite d’eccezione: nientemeno che la Principessa del Galles, Kate Middleton. I due reali (Kate di nascita, ‘Re Roger’ per adozione da parte dei suoi fan) hanno scambiato qualche colpo su un campo dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club con tanto di passante vincente sulla linea da parte di Kate. In loro presenza non mancavano i raccattapalle e, come si può vedere dal video in basso, Kate e Roger hanno seguito con vivo interesse tutto ciò che riguarda questo aspetto del torneo più prestigioso del mondo. Un vero e proprio ‘dietro le quinte’ sugli allenamenti dei raccattapalle, il processo di selezione, e il duro livello di preparazione che ci vuole per essere scelti dagli organizzatori di Wimbledon.

Divertente anche il piccolo siparietto quando la Principessa del Galles Kate afferra una palla al volo su un colpo di Federer palesemente lungo e una ball girl si complimenta con lei per la bella presa. Poi interviene l’ex tennista svizzero che spiega: “In Australia ai raccattapalle è consentito fare questo, ma qui a Wimbledon non la prendono al volo“. E subito la ball girl spiega: “Sì, qui a Wimbledon non afferriamo le palline prima che cadano, bisogna lasciarle rimbalzare sul telone e poi prenderle. Ma hai fatto una buona presa comunque”.