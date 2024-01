United Cup: Italia, sfida alla Francia per un posto nei quarti. Djokovic ottimista nonostante il problema al polso

In arrivo la sesta giornata di gioco in Australia per l’edizione 2024 della United Cup. Quattro le sfide in programma nella giornata di mercoledì 3 gennaio: a Sydney si giocheranno i due tie che completeranno i gironi B e D, a Perth, invece, andranno in scena i primi due quarti di finale. Fari puntati su Sydney per capire quali saranno le sorti dell’Italia e su Perth per conoscere quali siano le condizioni di salute di Djokovic dopo il problema al polso patito nella sfida contro il ceco Lehecka.

United Cup, Sonego-Mannarino e Paolini-Garcia: i precedenti

I primi team a scendere in campo saranno Italia e Francia alle 10:30 ora di Sydney (00:30 in Italia). Il programma si aprirà con la sfida tra Adrian Mannarino e Lorenzo Sonego, a seguire la sfida tra Caroline Garcia e Jasmine Paolini e in conclusione il doppio misto, che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della qualificazione.

La Francia arriva alla sfida forte del successo per 2-1 sulla Germania, mentre l’Italia era stato sconfitta dalla squadra teutonica con il medesimo risultato.

Molto interessante la sfida tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino. Entrambi hanno giocato bene nel loro primo match ma sono usciti sconfitti, subendo la rimonta dell’indomito Alexander Zverev. Sono tre i precedenti tra i due tennisti (2-1 a favore di Sonego il bilancio) ma si tratta di match datati. L’italiano ha vinto in tre set sia al Foro Italico, nel 2018, sia sull’erba di Antalya nel 2019 (torneo poi vinto dal torinese). Il francese ha, invece, vinto l’ultimo match che risale allo US Open 2020.

Jasmine Paolini è andata oltre i problemi fisici e nonostante i crampi è riuscita a superare in due set la tedesca Kerber. Per le sorti del team italiano si spera che Jasmine abbia superato i problemi e sia pronta per la sfida con Caroline Garcia, avversaria che evoca bei ricordi. Sono sei le sfide tra la ventisettenne di Castelnuovo Garfagnana e la numero 20 WTA, con il bilancio che recita 4-2 per Garcia. Tuttavia le ultime due sfide sono state vinte dalla tennista italiana. Paolini ha, infatti, trionfato prima in Cina a Zhengzhou, torneo nel quale si è spinta sino alla semifinale, ma soprattutto in Billie Jean King Cup nella strada verso la finale, poi persa col Canada.

La situazione del gruppo è ancora aperta.Tutti e tre i team hanno ancora chance di qualificarsi, con la situazione che potrebbe richiedere l’aiuto del pallottoliere per identificare il vincitore. Per la Francia la situazione è più chiara: basta battere l’Italia per ottenere il pass per i quarti di finale. Ai francesi andrebbe bene anche perdere per 2-1 contro l’Italia ma solo se il numero di set vinti e set persi nel tie si attestasse sul 4-4. Questa situazione permetterebbe ai francesi di avere una maggiore percentuale di set vinti e ottenere il primo posto.

L’Italia, dal canto suo, deve puntare su una vittoria per 3-0 per garantirsi il primo posto. Una vittoria per 2-1 sancirebbe la qualificazione ai quarti del team italiano solo se il numero di set vinti e set persi nel tie rientra in una delle seguenti tre combinazioni: 4-2, 5-2 o 5-3.

Con una vittoria dell’Italia sulla Francia per 2-1 e un bilancio di set vinti-persi di 4-3 o 5-4, tutte e tre le squadre si troverebbero con una percentuale di set vinti pari al 50% e si guarderebbe alla percentuale di game vinti, situazione che metterebbe in gioco anche la Germania.

La sessione serale alla Ken Rosewell Arena vedrà sfidarsi Canada e Grecia con due enormi punti interrogativi rappresentati dalle condizioni di forma di Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha saltato il suo primo match e non giocherà neanche nella sfida contro gli ellenici. Il programma ufficiale, infatti, annuncia già la presenza del numero 314 al mondo Steven Diez. Auger-Aliassime dovrebbe giocare il doppio misto con Leylah Fernandez ma è lecito pensare che salterà anche questa sfida. Per Tsitsipas sembrerebbe sulla carta una sfida ampiamente alla sua portata ma è in che condizioni sarà la schiena del greco dopo aver giocato il misto nella sfida persa col Cile. In caso di forfait di Tsitsipas è pronto il numero 416 ATP Sakellaridis. Al femminile ci sarà un interessantissimo Sakkari-Fernandez, con la greca che conduce 2-0 nei precedenti.

Con il Cile fuori dalla corsa per il primo posto, la sfida tra Canada e Grecia deciderà chi andrà ai quarti. I nordamericani si qualificano vincendo il tie oppure perdere con il risultato di 2-1 e un bilancio di set vinti-persi di 4-4. Negli altri casi sarebbero i greci a ottenere la qualificazioni ai quarti.

Importante comunque chiudere anche al secondo posto. Questo perché, oltre alle vincitrici dei giorni, approderà ai quarti di finale anche la migliore tra le tre seconde dei gruppi che si giocano a Sydney. Per determinare la qualificata si guarderà prima il numero di tie vinti, poi alla percentuale di match vinti, prima di passare alla percentuale di set e infine quella di game.

I quarti di Finale di Perth: Djokovic, incognita polso?

Se a Sydneysi deve chiudere la fase a gironi, a Perth è già tempo di quarti di finale.

Sarà la sfida che chiuderà il programma (ore 10 italiane) ma è quello che cattura la maggiore attenzione: Australia-Serbia. I padroni di casa contro il team del numero 1 al mondo Novak Djokovic.

In vista della sfida contro Alex De Minaur è lecito chiedersi quali sono le condizioni fisiche del tennista di Belgrado dopo i trattamenti al polso ricevuti durante la sfida vinta con Lehecka.

“Spero non sia qualcosa di serio. È un problema che è emerso durante il riscaldamento prima della sfida” ha dichiarato in conferenza stampa il tennista serbo. “Ho ricevuto dei trattamenti prima, durante e dopo la partita per cercare di gestire il problema nel miglior modo possibile.”

Il serbo, tuttavia, non è in allarme per il problema fisico: “Non è la prima volta che affronto una cosa del genere nella mia carriera sportiva. Non penso sia una grande preoccupazione, perché sono riuscito a finire la partita e sono riuscito a giocare bene, anche se non mi sentivo al 100%. Fortunatamente, ho abbastanza tempo per recuperare in vista di domani.”

Djokovic aprirà il programma dei quarti di finale contro Alex De Minaur. I due si sono affrontati una sola volta in carriera, all’Australian Open dello scorso anno con il serbo che vinse agilmente in tre set, concedendo solo 5 game. Sfida che non spaventa Djokovic: “Indipendemente da chi si trova dall’altra parte della rete cerco sempre di contribuire al successo della squadra. Se dopo i singoli il risultato sarà sull’1-1 non saremo i favoriti nel misto, ma lotteremo sino alla fine”.

Dopo la sfida tra i numeri 1 al maschile è, infatti, in programma il match femminile tra Alja Tomljanovic e Olga Danilovic. Entrambe hanno incassato due sconfitte nei primi due match giocati in United Cup, con la serba che è riuscita a strappare un set a Vondrousova mentre Tomljanovic è ancora a caccia del primo set vinto del 2024.

In caso si giochi il misto l’Australia ha pronto un solido duo composto da Storm Hunter e Matthew Ebden, la Serbia dovrebbe puntare su Djokovic/Danilovic, con in panchina pronto in caso di problemi del serbo il giovane Medjedovic.

Nella sfida che aprirà il programma di Perth si affronteranno Polonia e Cina. I polacchi sono tra i favoriti della competizione potendo contare sulla numero 1 al mondo Iga Swiatek e su Hubert Hurkacz, duo dimostrato solidissimo anche come nel doppio misto. Per la quattro volte campionessa Slam ci sarà la sfida con la numero 14 al mondo Qinwen Zheng. I precedenti sono a favore della polacca che ha vinto tutte e 4 le sfide, sebbene in tre occasioni la cinese ha portato Iga al terzo set.

Il numero 9 ATP Hurkacz, ancora non in palla in singolare, si troverà ad incrociare la racchetta con il numero 58 Zhizhen Zhang. I due si sono sfidati tre volte, curiosamente tutte sfide giocate in Asia. Hurkacz guida 2-1, sebbene Zhang abbia vinto il match giocato a Tokyo, anche se aeonore di cronaca occorre sottolineare come il polacco sia arrivato scarico dopo il successo di Shanghai.