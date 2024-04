LIVE ATP Montecarlo: Ruud avanti di un break contro Djokovic 4-3

17:21 – Djokovic recupera subito uno dei due break: 4-2

17:16 – Doppio break Ruud! Partenza veramente a rilento di Djokovic, certamente non al meglio. Casperino ne approfitta e vola sul 4-1 pesante

17:05 – Game complicato, ma Ruud risale da 0-30, tiene ai vantaggi e resta avanti: 3-1 per il norvegese, molto aggressivo e spesso alla ricerca della rete

16:55 – Che partenza di Casper! Ottimo avvio di Ruud, che strappa subito la battuta a Djokovic alla prima chance e sale 2-0

16:30 – Tra poco scenderanno in campo Novak Djokovic e Casper Ruud per la seconda semifinale di giornata

16:26 – Le parole a caldo di Stefanos Tsitsipas dopo il successo su Jannik Sinner:

“Abbiamo giocato un tennis di altissimo livello. Jannik è un avversario tostissimo ed è sempre rimasto molto costante, lo si è visto anche oggi. È uno degli avversari più duri che io abbia incontrato. Riuscire a trovare un modo per superare tutti gli ostacoli che mi ha proposto mi rende molto orgoglioso. Cercavo da tempo una vittoria così importante e tornare a mostrare un livello di tennis così alto significa molto per me. Spero di riuscire a recuperare al meglio per la finale”

16:23 – GAME, SET AND MATCH TSITSIPAS – Stefanos Tsitsipas torna in finale a Montecarlo, la terza in carriera nel Principato. Jannik Sinner le prova tutte, ma si arrende dopo 2h40 anche per via di qualche fastidio fisico. Finale meritatissima per il greco, che si impone 6-4 3-6 6-4 e attende ora Djokovic o Ruud all’ultimo atto

16:16 – Sorpasso Tsitsipas, 5-4. Partita che poteva essere ampiamente in archivio, ma tra il doppio fallo fantasma e i problemi fisici di Jannik si è riaperto tutto. Al cambio di campo Sinner serve per rimanere nel torneo

16:12 – Contro-break Tsitsipas – Turno di battuta molto simile a quello di fine secondo set, ma questa volta il break del greco. Alla quinta palla break arriva l’aggancio di Stef: 4-4

16:00 – 4-3 Sinner, che però ha bisogno di un medical time out per un fastidio alla gamba destra

15:56 – Sinner va ancora 40-0, perde i primi punti del set al servizio ma resta avanti. 4-2 Jannik, che però sembra accusare qualche problemino fisico

15:50 – Episodio molto dubbio, ma Tsitsipas accorcia sul 2-3. Il greco annulla due palle break, ma sembrava aver commesso doppio fallo sulla seconda. Sinner protesta, ma il punto si gioca e alla fine Stef vince il game. Match ancora apertissimo

15:42 – Sinner non ha ancora perso un punto in battuta nel set decisivo e sale 3-1

15:39 – Tsitsipas rimane incollato: si gioca sul servizio di Sinner. 2-1 Jannik

15:34 – E break confermato! Sinner tiene la battuta a zero e sale 2-0

15:31 – Subito break per Sinner! – Sul 30-30 arrivano due stecche di Tsitsipas, che mandano subito avanti Jannik. 1-0 e servizio

15:22 – SECONDO SET SINNER – Jannik salva cinque pericolosissime palle break (due consecutive), vincendo un game da oltre dodici minuti e pareggiando i conti. Non è il miglior Sinner, ma il modo in cui ha fronteggiato i break point è da campione assoluto. Quasi un’ora per il definitivo 6-3, si va al terzo!

15:08 – Tsitsipas fa il suo, ora tocca a Sinner chiudere. 5-3 e servizio Jannik

15:04 – 5-2 Sinner. Che si complica maledettamente la vita non chiudendo un comodo rovescio a campo aperto, ma con calma e sangue freddo annulla la prima palla break del set, chiudendo con un fulmine di dritto lungolinea. Tsitsipas rimane a distanza

14:57 – Tsitsipas resta in vita nel secondo set. Il greco annulla una palla del doppio break, viene trascinato ai vantaggi per la prima volta nel match in un turno di battuta, ma riesce a difenderlo. 4-2 Jannik

14:48 – 4-1 Sinner. Jannik risale da 15-30, trovando una preziosissima smorzata, poi una prima vincente e un drittone. Tsitsipas insegue

14:38 – Break confermato. Arriva anche l’aiuto della prima per Jannik, con un paio di preziosi punti diretti. Ottimo avvio, 3-0 Sinner. Parziale di 12 punti a 3 per l’altoatesino nel secondo set

14:35 – Break Sinner – Primo passaggio a vuoto di Tsitsipas, prime palle break per Jannik e occasione immediatamente sfruttata. Si alzano gli olé Sinner dal pubblico, 2-0 per il n°2 ATP

14:32 – 1-0 Sinner, che ogni tanto si tocca il fianco destro ma chiude con il primo ace della sua partita. Fondamentale partire bene all’inizio del secondo set

14:26 – PRIMO SET TSITSIPAS – Gran primo set di Stefanos Tsitsipas, che tiene benissimo lo scambio da fondo e, pur con una prima che entra a singhiozzo, perde soltanto sei punti in cinque turni di battuta. 6-4 in tre quarti d’ora per il greco. Sinner è cresciuto negli ultimi minuti, ma paga il break subito in avvio

14:20 – 5-4 e servizio Tsitsipas. È salito con il dritto Jannik negli ultimi minuti, ora però bisogna salire anche in risposta. Stef serve per il set al cambio di campo

14:16 – Quattro turni di battuta per il n°12 del mondo, quattro turni tenuti a 15. 5-3 Tsitsipas (sotto il 50% di prime in campo), Sinner serve per rimanere nel set

14:11 – Sinner resta in scia, ma per ora non riesce ad essere pericoloso in risposta. Jannik non ha mai conquistato più di un punto a game in ribattuta. 4-3 e servizio Tsitsipas

14:04 – Finalmente un buon turno di battuta per Sinner, che tiene a 0 e prova a scuotersi. L’azzurro insegue, 3-2 e servizio per il greco

14:00 – 3-1 Tsitsipas. Break confermato dal greco, che perde solo due punti nei suoi primi due turni di battuta nonostante il 30% di prime in campo

13:55 – Break Tsitsipas – Inizio a rilento di Sinner, incerto con il dritto e poco supportato dalla prima di servizio. Jannik offre altre due palle break, cancella la prima ma commette doppio fallo sulla seconda. 2-1 e servizio per il greco

13:47– Si parte! Tsitsipas vince il sorteggio e sceglie di rispondere, si procura la prima palla break del match ma Sinner trova tre prime vincenti di fila da sinistra, tutte sul rovescio di Stef. 1-0 Jannik

13:30 – In campo per il primo match Sinner e Tsitsipas

