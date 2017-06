La guida a Wimbledon femminile

Dopo Jelena Ostapenko al Roland Garros, a Wimbledon 2017 avremo un'altra vincitrice inattesa?

Wimbledon 2017 si annuncia aperto come non mai, visto che, senza Serena Williams ferma per maternità, manca la campionessa in carica e vincitrice per sette volte (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016):

Un dato per inquadrare la situazione: delle 128 giocatrici al via, solo due hanno già vinto il torneo, Venus Williams e Petra Kvitova. Però Williams ha ormai compiuto 37 anni e il suo ultimo successo risale al 2009, mentre Kvitova è appena rientrata da un grave incidente alla mano sinistra, quella con cui tiene la racchetta. Sicuramente Venus e Petra non partono senza speranze, ma accanto a loro altre giocatrici hanno la possibilità di scrivere il loro nome nell’albo d’oro.

La vittoria al Roland Garros di Jelena Ostapenko ha dimostrato come in questo momento sia difficile avere certezze, e quanto le condizioni di forma possano essere determinanti. In più va tenuto presente che il periodo dei tornei su erba è il più breve di tutta la stagione, ed è quindi la superficie che meno incide in termini di punti per determinare il ranking. Dunque la classifica WTA non restituisce in pieno il rendimento e la capacità delle giocatrici nell’adattarsi al gioco sui prati, un gioco che richiede e valorizza qualità particolari.

Da una parte, infatti, vengono esaltate l’aggressività e le doti di chi sa concludere lo scambio rapidamente: chi serve (e risponde) meglio. Dall’altra, però, possono emergere anche tenniste meno forti fisicamente ma molto agili negli spostamenti, capaci di appoggiarsi alla potenza dell’avversaria per contenere e poi contrattaccare, sino a trovare vincenti che su campi meno veloci non riuscirebbero a ottenere. E così può accadere che in finale arrivino due giocatrici fisicamente e tecnicamente molto differenti come Serena Williams e Agnieszka Radwanska nel 2012. O l’anno scorso, quando ancora Serena aveva sconfitto Angelique Kerber.

Programma di gioco

Questo il calendario delle due settimane di torneo del singolare femminile, sempre che il cattivo tempo non rallenti il programma. Ricordo che lo scorso anno a causa delle continue piogge si dovette perfino giocare nella prima domenica del torneo, la cosiddetta “middle sunday” che la tradizione vuole senza partite.

Prima settimana

Lunedì 3 luglio (day 1): primo turno

Martedì 4 (day 2): primo turno

Mercoledì 5 (day 3): secondo turno

Giovedì 6 (day 4): secondo turno

Venerdì 7 (day 5): terzo turno

Sabato 8 (day 6): terzo turno

Domenica (day 7): riposo

Seconda settimana

Lunedì 10 luglio (day 8): quarto turno (ottavi di finale)

Martedì 11 (day 9): quarti di finale

Giovedì 13 (day 11): semifinali

Sabato 14 (day 13): finale

a pagina 2: le prime sedici teste di serie