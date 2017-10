WTA Finals: Wozniacki annichilisce anche Halep, vola in semifinale

Come nella prima giornata la polacca lascia appena due giochi alla sua avversaria, stavolta però è la N.1 mondiale che si arrende in poco più di un'ora

Gruppo Rosso (2a giornata)

[6] C. Wozniacki b. [1] S. Halep 6-0 6-2 (Giacomo Capra)

Una scatenata Caroline Wozniacki vince e si qualifica con un turno di anticipo per le semifinali delle WTA Finals 2017. La danese numero 6 del ranking, dopo aver lasciato appena due game ad Elina Svitolina all’esordio, riserva lo stesso trattamento alla numero 1 del mondo Simona Halep sconfiggendola con un nettissimo 6-0 6-2. Ora la giocatrice di origine polacca guarderà con interesse all’altro match di giornata: infatti, se Svitolina batterà Garcia, Wozniacki sarà già sicura del primo posto nel girone.

3-2 i precedenti in favore della danese che non perde contro la rumena dalla semifinale di Dubai 2015. Le due si erano incontrate solo una volta quest’anno, sull’erba di Eastbourne, dove Wozniacki si era imposta in rimonta a livello di quarti di finale.

Subito nel secondo game Caroline si guadagna una palla break grazie a un nastro fortunato e nel punto successivo Simona sbaglia malamente un dritto al volo mandando l’avversaria avanti 2-0. Halep prova a prendere in mano gli scambi ma non riesce in nessun modo a sfondare il muro danese finendo per perdere il secondo turno di battuta consecutivo compromettendo il set. Wozniacki si ritrova avanti 5-0 in appena 18 minuti con un eloquente parziale di 21 punti a 7. La rumena usufruisce del coaching al cambio campo ma ciò non riesce ad evitarle il sesto game consecutivo perso che chiude un set rapidissimo.

Ad inizio secondo parziale Halep riesce finalmente a conquistare il primo gioco impattando sull’1-1. Già nel quarto game però torna ad essere sotto pressione sul suo servizio andando sotto 0-40 e cedendo alla terza occasione. Sul 3-1 Simona riesce a guadagnarsi per la prima volta una palla break ma Caroline è bravissima ad annullarla con un ace e poi a far suo il game ai vantaggi servendo ancora molto bene.

La 27enne danese appare in forma smagliante riuscendo a mettere in campo tutta l’efficacia del suo gioco difensivo e contrattaccando ottimamente ogni volta che ne ha l’occasione. La rumena invece, non riuscendo in nessun modo a scalfire il gioco da fondo dell’avversaria, prova spesso per prima ad uscire dallo scambio cercando il vincente, ma senza grande fortuna.

Al servizio per allungare il match, sul 5-2 Halep sbaglia una comoda volée sul 30 pari. Nel punto successivo tenta un’improbabile attacco venendo trafitta dal passante di Caroline che conclude così un match letteralmente dominato.

