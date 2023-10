WTA Ranking: best ranking Paolini. Garcia e Kasatkina in difficoltà, Siniakova torna in top50

Con le top20 a riposo, i tornei della scorsa settimana sono andati a tennista di seconda e terza fascia. Tuttavia, oggi sono stati scalati i punti delle Finals 2022, oltre a quelli del WTA 1000 di Guadalajara, e di conseguenza il ranking su 52 settimane si allinea completamente alla RACE e sia la top10 che la top20 risultano fortemente modificate nonostante l’assenza dalle competizioni delle big. Ma andiamo con ordine. Il Transylvania Open di Cluj-Napoca è andato Tamara Korpatsch che ha battuto in finale Elena Gabriela Ruse. La tedesca non solo rientra in top100 ma segna anche il best ranking. Al Jiangxi Open di Nanchang ha trionfato Katerina Siniakova. La ceca è in un ottimo momento: finalista una settimana fa a Hong Kong, la vittoria in Cina la catapulta di nuovo in top50. In Tunisia, invece, al Jasmin Open Monastir, la nostra Jasmine Paolini non ce l’ha fatta a vincere il titolo. La toscana si è arresa fin troppo nettamente a Elise Mertens, indubbiamente una tennista di spessore con un best ranking di n.12 e una semifinale e quarti slam alle spalle. Paolini si consolerà con il best ranking, mentre la belga rientra nelle trenta.

Andiamo a vedere come è cambiata la classifica di oggi 16 ottobre 2023.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 15 8425 2 0 Iga Swiatek 18 7795 3 0 Coco Gauff 18 5955 4 +1 Elena Rybakina 17 5865 5 -1 Jessica Pegula 19 4895 6 +2 Marketa Vondrousova 18 3839 7 0 Ons Jabeur 20 3695 8 +1 Karolina Muchova 17 3663 9 -3 Maria Sakkari 23 3245 10 +3 Barbora Krejcikova 20 2775 11 +1 Madison Keys 17 2737 12 +3 Petra Kvitova 17 2660 13 +1 Jelena Ostapenko 22 2615 14 +2 Belinda Bencic 18 2570 15 +2 Liudmila Samsonova 23 2545 16 +2 Veronika Kudermetova 24 2460 17 -6 Daria Kasatkina 24 2410 18 +1 Qinwen Zheng 22 2275 19 +2 Beatriz Haddad Maia 22 2210 20 -10 Caroline Garcia 26 2035 21 +1 Ekaterina Alexandrova 24 2035 22 -2 Victoria Azarenka 21 1905 23 0 Magda Linette 24 1876 24 0 Donna Vekic 20 1815 25 0 Elina Svitolina 13 1809 26 0 Sorana Cirstea 23 1765 27 0 Anhelina Kalinina 30 1677 28 0 Anastasia Potapova 21 1588 29 +1 Jasmine Paolini 30 1515 30 +6 Elise Mertens 24 1514 31 +3 Lesia Tsurenko 19 1432 32 -1 Sofia Kenin 24 1391 33 -1 Xinyu Wang 27 1388 34 -5 Marie Bouzkova 25 1325 35 +8 Leylah Fernandez 26 1325 36 +1 Karolina Pliskova 21 1285 37 -2 Lin Zhu 26 1272 38 -5 Elisabetta Cocciaretto 20 1271 39 +1 Marta Kostyuk 23 1260 40 +1 Petra Martic 20 1253 41 +1 Linda Noskova 24 1247 42 +4 Emma Navarro 29 1198 43 +1 Caroline Dolehide 28 1191 44 -6 Martina Trevisan 23 1187 45 0 Varvara Gracheva 31 1186 46 +14 Katerina Siniakova 22 1179 47 +2 Mirra Andreeva 14 1158 48 0 Peyton Stearns 25 1146 49 -10 Sloane Stephens 21 1135 50 0 Mayar Sherif 26 1135

Questa è la classifica delle prime cinquanta. Come abbiamo detto, oggi sono stati scalati, tra gli altri, i punti del Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER, vinto da Jessica Pegula su Maria Sakkari, e delle GNP Seguros WTA Finals Cancun, che hanno visto il trionfo di Caroline Garcia su Aryna Sabalenka. Possiamo notare che:

In top10, Jessica Pegula perde una posizione e ritorna al n.5, superata da Elena Rybakina (+1, n.4). Eguagliano il loro best ranking Marketa Vondrousova (+2, n.6) e Karolina Muchova (+1, n.8). Perde tre posizioni Maria Sakkari (n.9), ne guadagna altrettante Barbora Krejcikova (n.10). Con il ritorno di Krejcikova in top10, salgono a tre le atlete ceche presenti nelle prime dieci. Crollo annunciato di Caroline Garcia (-10, n.20), che potrà riscattarsi WTA Elite Trophy di Zhuhai.

perde una posizione e ritorna al n.5, superata da (+1, n.4). Eguagliano il loro best ranking (+2, n.6) e (+1, n.8). Perde tre posizioni (n.9), ne guadagna altrettante (n.10). Con il ritorno di Krejcikova in top10, salgono a tre le atlete ceche presenti nelle prime dieci. Crollo annunciato di (-10, n.20), che potrà riscattarsi WTA Elite Trophy di Zhuhai. In top 20, assistiamo alla caduta Daria Kasatkina (-6, n.17), tra le partecipanti delle Finals di un anno fa. Ne approfittano Petra Kvitova (+3, n.13), Jelena Ostapenko (+1, n.13), Belinda Bencic (+2, n.14), Liudmila Samsonova (+2, n.15) e Veronika Kudermetova (+2, n.16). Best ranking per Qinwen Zheng (+1, n.18), rientra nella top20 Beatriz Haddad Maia (+2, n.19), la abbandona Victoria Azarenka (-2, n.22).

(-6, n.17), tra le partecipanti delle Finals di un anno fa. Ne approfittano (+3, n.13), Jelena Ostapenko (+1, n.13), Belinda Bencic (+2, n.14), Liudmila Samsonova (+2, n.15) e Veronika Kudermetova (+2, n.16). Best ranking per (+1, n.18), rientra nella top20 (+2, n.19), la abbandona Victoria Azarenka (-2, n.22). In top50, irrompe Katerina Siniakova (+14, n.46). In due settimane ha guadagnato 39 posti. Bene anche Elise Mertens (+6, n.30) e Leylah Fernandez (+8, n.35), semifinalista a Nanchang. Best ranking, oltre che per Jasmine Paolini (+1, n.29), anche per Emma Navarro (+4, n.42) e Mirra Andreeva (+2, n.47). In grosse difficoltà Marie Bouzkova (-8, n.34), Martina Trevisan (-6, n.44), Sloane Stephens (-10, n.49) e Danielle Collins (-9, n.56), che finisce fuori dalle cinquanta.

(+14, n.46). In due settimane ha guadagnato 39 posti. Bene anche (+6, n.30) e (+8, n.35), semifinalista a Nanchang. Best ranking, oltre che per (+1, n.29), anche per (+4, n.42) e (+2, n.47). In grosse difficoltà Marie Bouzkova (-8, n.34), (-6, n.44), Sloane Stephens (-10, n.49) e Danielle Collins (-9, n.56), che finisce fuori dalle cinquanta. Alle spalle delle migliori cinquanta, Tamara Korpatsch balza al n.71, mettendosi alle spalle 34 posizioni. In ascesa anche Diana Shnaider (+12, n.60) e Clara Burel (+13, n.61), in semifinale rispettivamente a Nanchang e Monastir. In grande spolvero anche Taylor Townsend (+14, n.66), vincitrice di un ITF a Claremont. Altri undici posti in più (che si aggiungono ai 22 di sette giorni fa) per Yue Yuan (n.95), mentre fa segnare +61 Elena Gabriela Ruse, in salita al n.127. Retrocedono Magdalena Frech (-10, n.79), Bianca Andreescu (-14, n.92) e Anna Kalinskaja (-32, n.115).

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

A parte Jasmine Paolini (+1, n.29), sono tutte in discesa le nostre rappresentanti in top100: Elisabetta Cocciaretto (-5, n.38), vincitrice del WTA 125 Abierto Tampico nel 2022, Martina Trevisan (-6, n.44), Camila Giorgi (-1, n.57) e Lucia Bronzetti (-1, n.63). Un posto in più per Sara Errani (n.107), cinque per Lucrezia Stefanini (n.120). Più indietro, progrediscono Aurora Zantedeschi (+11, n.301) e Federica Bilardo (+39, n.428). Sedici posizioni in meno per Jennifer Ruggeri (n.475).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 29 +1 Jasmine Paolini 30 1515 38 -5 Elisabetta Cocciaretto 20 1271 44 -6 Martina Trevisan 23 1187 57 -1 Camila Giorgi 19 1087 63 -1 Lucia Bronzetti 31 968 107 +1 Sara Errani 33 664 120 +5 Lucrezia Stefanini 27 623 206 0 Nuria Brancaccio 27 362 264 +3 Silvia Ambrosio 24 254 302 +3 Camilla Rosatello 26 214 320 -2 Giorgia Pedone 23 197 373 +3 Dalila Spiteri 17 161 391 +11 Aurora Zantedeschi 21 150 397 +4 Miriana Tona 19 148 406 -9 Martina Colmegna 23 143 428 +39 Federica Bilardo 16 132 475 -16 Jennifer Ruggeri 10 111 485 -4 Sofia Rocchetti 20 108 498 +2 Diletta Cherubini 18 102 501 +3 Lisa Pigato 15 101

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Petra Marcinko ritorna tra le prime dieci del Next Gen ranking, la classifica delle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2003. La croata sale al n.9, estromettendo Brenda Fruhvirtova. Retrocede pesantemente Celine Naef (-3, n.10), in difficoltà anche in classifica generale dove perde ben sedici posti.