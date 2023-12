WTA 125 Limoges: Cocciaretto supera due turni e vola ai quarti di finale

Sembrava che la stagione di Elisabetta Cocciaretto fosse terminata la scorsa settimana con la sconfitta ai quarti di finale del WTA 125 ad Angers, e invece l’anconetana ha scelto di disputare un altro torneo, l’ultimo del 2023, sempre sul cemento indoor francese e sempre in un evento dello stesso livello, questa volta l’Open BLS de Limoges, che si disputa proprio nell’omonima città, famosa soprattutto per le sue pregiate porcellane.

La n° 46 del mondo si è trovata così ancora una volta, esattamente come una settimana fa, a essere testa di serie n° 1, e per ora sta giocando bene le sue carte. Cocciaretto ha infatti fin qui superato due ostacoli sulla carta abbordabili, vista l’importante differenza di classifica con le avversarie, e si è portata ai quarti di finale, anche se non è di certo una novità che in certe competizioni, soprattutto a fine stagione, possano verificarsi delle sorprese.

Al primo turno, Elisabetta ha battuto, non senza qualche difficoltà, la n° 311 WTA Amandine Hesse (francese), con il punteggio di 1-6 6-2 6-3 in due ore di partita. Un inizio difficile per l’azzurra – un po’ come le era capitato ad Angers contro Celine Naef – che è andata subito sotto per 0-4 con doppio break, perdendo il parziale, racimolando solo un game e cedendo la battuta in ben 3 occasioni.

Dal secondo set in poi, però, il match è radicalmente cambiato e questa volta i 3 break se li è conquistati proprio l’italiana (6-2), che ha poi allungato definitivamente nel terzo parziale dal 3-3 in poi. Hesse ha avuto la palla per issarsi sul 4-2, non l’ha sfruttata e da quel momento ha perso 4 giochi consecutivi, abbandonando il torneo.

In ottavi, invece, Cocciaretto non ha concesso nulla alla tennista lettone n° 144 WTA Darja Semenistaja, estromessa per 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. La nostra giocatrice non ha mai perso il servizio per l’intero incontro, annullando due palle break nel quarto game del primo set e altre due nel settimo game del secondo. Proprio il secondo parziale è stato molto equilibrato, e l’anconetana ha piazzato l’allungo definitivo quando l’avversaria si è trovata a servire per rimanere in gara sul 4-5.

Ai quarti di finale, Cocciaretto troverà di fronte la n° 120 WTA (ma testa di serie n° 7) Erika Andreeva, che l’ha sconfitta piuttosto nettamente nell’unico precedente, risalente al settembre del 2022 al WTA 125 di Bucarest. In quel caso però, si giocava su terra, una superficie ben diversa dal cemento indoor. Le due scenderanno in campo, da programma, per ultime nel novero dei quarti di finale del torneo francese, alle 17.30 (circa) di venerdì 15 dicembre.