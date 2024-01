Australian Open day 9, dicono i bookies: Paolini sfavorita, ma che occasione. Hurkacz favorito, potrebbe vincere in quattro

Guarda l’editoriale del direttore Scanagatta ⤵

L’Australian Open 2024, senza mezzi termini, è l’occasione della carriera per Jasmine Paolini. L’azzurra giocherà il primo ottavo Slam in carriera, con la prospettiva di un quarto tutt’altro che impossibile contro una tra Qinwen Zheng e Oceane Dodin. Prima però l’impegno più prossimo, contro Anna Kalinskaya. La russa, tipico della sua scuola d’appartenenza, gioca a tutto braccio da fondo, poco calcolo e tanta forza, ma ha bisogno di ritmo. Compito di Jasmine anestetizzare l’incontro abbassando la velocità del palleggio e giocando con intelligenza, senza strafare, come contro Blinkova. I mezzi fisici e forse un pizzico di talento puro fanno parlare russo alle quote, forse anche troppo generose per la vittoria di Paolini: 2,20 su Goldbet, 2,20 su Better e 2,20 anche su Bet365; il passaggio di Kalinskaya invece è a 1,65 su Goldbet e Better, 1,67 su Bet. Ma la quota che fa davvero gola è quella che vede la n.1 d’Italia raggiungere il pazzesco traguardo della semifinale.

7,00 volte la posta su Goldbet, 7,00 su Better, 6,50 su Bet365 premierebbero coloro che credono nella possibilità di vincere un quarto in cui la favorita per arrivare tra le ultime 4 rimane Zheng, a 1,60 su Goldbet e Better, 1,61 su Bet. Poco da dire sul suo match di ottavi contro Dodin. Certo la cinese ha faticato al terzo turno contro Wang, ha sudato freddo, ma è troppo più solida della francese, che può giocarsela sulle badilate da fondo ma alla lunga cedere il passo al ritmo più calibrato di Zheng. L’occasione è ghiotta anche per lei, che vincendo potrebbe trovare per la prima volta in carriera la top 10: i bookmakers la danno a 1,16 su Goldbet, 1,16 su Better, 1,16 su Bet365, mentre Dodin è a 5,00 su Goldbet e Better, 5,00 su Bet.

La quota del giorno, oltre a Paolini, per quanto abbia insita una certa dose di rischio, è quella di Linda Noskova. La ceca, che ha mostrato buon tennis ma soprattutto grande forza mentale, affronterà Elina Svitolina. Una giocatrice ben più esperta, ex n.3, ex vincitrice 1000 e semifinalista Slam…ma che può accusare qualche blackout ogni tanto. Indubbiamente Noskova dovrà metterci tanto del suo, giocare un’altra partita ai limiti, sfruttando le occasioni che arriveranno, per confermare il buono visto contro Swiatek. La sua vittoria è a 2,39 su Goldbet, 2,39 su Better, 2,38 su Bet365; quella di Svitolina invece è a 1,56 su Goldbet e Better, 1,57 su Bet. La vincitrice affronterà Victoria Azarenka o Dayana Yastremska. Vika ha la concreta possibilità, decisamente insperata, di confermare la semifinale del 2023 e il suo feeling speciale con Melbourne Park. L’ucraina difficilmente potrebbe chiedere di più a questo torneo, ma entrerà in campo con la testa libera e a braccio sciolto, per cercare di portarla a casa. Sa come non dare ritmo, quindi come infastidire Azarenka. La bielorussa però sta giocando un buon tennis, e l’esperienza e il peso da fondo fanno pendere la bilancia verso di lei: 1,31 su Goldbet, 1,31 su Better, 1,30 su Bet365; 3,40 su Goldbet e Better, 3,50 su Bet l’affermazione di Yastremska.

Appare tutto già scritto invece nel singolare maschile, salvo sorprese molto vicine all’imponderabile. Carlos Alcaraz, che ha sofferto solo al secondo turno, affronterà Miomir Kecmanovic. Il serbo sta giocando un buonissimo tennis, e sicuramente potrebbe fornire una partita godibile dal punto di vista del gioco, ma è difficile immaginare possa durare contro lo spagnolo, pagato a 1,03 su Goldbet, 1,03 su Better, 1,04 su Bet365, contro l’11,00 di Goldbet e Better e il 13,00 di Bet per Kecmanovic. Tra Alcaraz e la quarta semifinale Slam consecutiva potrebbe inserirsi uno dei pochi ad essere in vantaggio negli scontri diretti contro di lui, Alexander Zverev, che dovrà prima sbarazzarsi di Cameron Norrie.

Il mancino di Sua Maestà è apparso in ottimo spolvero contro un Ruud sempre più opaco, come se l’esser stato a un passo dal baratro contro Zeppieri lo avesse rivitalizzato. Ciononostante il suo gioco compassato, solido ma con poche possibilità di dare il colpo di grazia difficilmente potrà creare problemi a una macchina da cemento come il tedesco, che corre per un quarto di finale che in Australia manca dal 2021. Parte nettamente favorito: 1,27 su Goldbet, 1,27 su Better, 1,29 su Bet365; Norrie 3,65 su Goldbet e Better, 3,75 su Bet.

La partita più interessante è dunque quella tra Arthur Cazaux e Hubert Hurkacz. Il polacco ha una chance enorme di raggiungere il secondo quarto di finale Slam, dopo quello storico di Wimbledon 2021. Contro un avversario che però ha già fatto ben più di quanto sperasse, arrampicandosi fino agli ottavi di finale, con un tennis frizzante e mai banale, che non dà ritmo, e potrebbe costituire una spina nel fianco per il n.9 al mondo. Vincere è difficile, anche perché fare break a Hubi, o fargli male nei punti caldi, è ultimamente sempre più complesso. Il polacco è largamente favorito (1,31–3,40 su Goldbet, 1,31–3,40 su Better, 1,33–3,40 su Bet365) ma potrebbe scappargli un set. La quota della vittoria di Hurkacz in 4 è decisamente intrigante: 3,55 su Goldbet, 3,55 su Better, 3,50 su Bet. Il vincitore se la vedrà contro Daniil Medvedev, che sì deve ancora giocare, contro Nuno Borges. Ma, come suggeriscono anche le quote, è davvero complicato immaginare un’altra impresa del portoghese, contro il n.3 del mondo sulla sua superficie prediletta. La vittoria del russo è a 1,04 su Goldbet, 1,04 su Better, 1,05 su Bet365, mentre la sorpresa portoghese a 10,00 su Goldbet e Better, 11,00 su Bet.