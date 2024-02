Ranking WTA: Sabalenka n.1 a fine mese? Paolini cerca l’ingresso in Top 20

Sono pochi i movimenti nei piani alti della classifica dopo la conclusione del WTA 500 Upper Austria Ladies di Linz e del WTA 250 Thailand Open di Hua Hin. Jelena Ostapenko, vincitrice a Linz, si riporta di nuovo a un passo dalla top10, nella quale era rientrata prima dell’Australian Open. Da gennaio la lettone è riuscita già a conquistare due titoli (il WTA 500 di Adelaide e ora quello di Linz) e il suo rientro in pianta stabile nelle dieci sembra scontato, se continuasse ad avere questo rendimento. L’altro movimento in top20 è quello di Ekaterina Alexandrova, sconfitta in finale in Austria da Ostapenko. La russa rientra tra le prime venti, lei che, come best ranking, ha raggiunto il n.16. In Thailandia, invece, si aggiudica il torneo Diana Shnaider che, grazie ai punti conquistati, fa un balzo di 35 posti. Non va altrettanto bene a Lin Zhu, che pur raggiungendo la finale a Hua Hin retrocede di 12 posizioni ed esce dalla top50. Approfittiamo di questa settimana tutto sommato tranquilla per dare uno sguardo alla lotta per il n.1 tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka e, per quanto riguarda i nostri colori, alle possibilità di Jasmine Paolini di entrare in top20.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Iga Swiatek 19 9770 2 0 Aryna Sabalenka 16 8905 3 0 Coco Gauff 19 7200 4 0 Jessica Pegula 21 5705 5 0 Elena Rybakina 18 5688 6 0 Ons Jabeur 20 4076 7 0 Qinwen Zheng 22 3950 8 0 Marketa Vondrousova 16 3846 9 0 Maria Sakkari 24 3710 10 0 Karolina Muchova 14 3520 11 +1 Jelena Ostapenko 24 3473 12 -1 Barbora Krejcikova 21 3081 13 0 Beatriz Haddad Maia 23 2950 14 0 Daria Kasatkina 25 2838 15 0 Liudmila Samsonova 24 2700 16 0 Veronika Kudermetova 25 2495 17 0 Madison Keys 17 2478 18 0 Petra Kvitova 15 2465 19 +2 Ekaterina Alexandrova 25 2410 20 -1 Elina Svitolina 15 2212 21 -1 Caroline Garcia 26 2075 22 0 Belinda Bencic 15 1837 23 0 Emma Navarro 30 1803 24 +2 Elise Mertens 24 1751 25 -1 Jasmine Paolini 29 1735 26 -1 Sorana Cirstea 23 1722 27 0 Anastasia Potapova 20 1682 28 +6 Donna Vekic 22 1630 29 0 Dayana Yastremska 29 1617 30 -2 Marta Kostyuk 21 1571 31 -1 Linda Noskova 21 1494 32 0 Anhelina Kalinina 26 1480 33 0 Victoria Azarenka 20 1471 34 +8 Anastasia Pavlyuchenkova 19 1432 35 0 Mirra Andreeva 13 1408 36 0 Marie Bouzkova 24 1382 37 -6 Lesia Tsurenko 18 1363 38 -1 Leylah Fernandez 25 1355 39 0 Sloane Stephens 21 1322 40 -2 Anna Kalinskaya 20 1314 41 -1 Xinyu Wang 24 1281 42 +7 Katerina Siniakova 22 1274 43 -2 Caroline Dolehide 26 1263 44 +8 Clara Burel 22 1238 45 -2 Arantxa Rus 29 1238 46 0 Varvara Gracheva 27 1230 47 0 Sofia Kenin 20 1225 48 +5 Katie Boulter 23 1218 49 -5 Tatjana Maria 31 1205 50 -2 Petra Martic 20 1194

Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare che:

In top10, sono tutte stazionarie le atlete presenti. Comanda, come una settimana fa, Iga Swiatek con 865 punti di vantaggio su Aryna Sabalenka . In febbraio, però, la polacca difende 1055 punti (470 della vittoria a Doha e 585 della finale a Dubai), mentre la bielorussa solo 190 punti dei quarti raggiunti a Dubai. Al netto di questi risultati, le due sono affiancate a 8715 punti ciascuna. Questo significa che Sabalenka avrà la possibilità di ritornare n.1 a fine mese, prima dell’inizio del Sunshine Double, durante il quale sarà lei ad avere più punti in uscita.

11 Jeļena Ostapenko 2728 12 Daria Kasatkina 2238 13 Beatriz Haddad Maia 2210 14 Elina Svitolina 2125 15 Ludmilla Samsonova 2030 16 Madison Keys 1992 17 Ekaterina Alexandrova 1910 18 Jasmine Paolini 1670 19 Barbora Krejčíková 1645 20 Caroline Garcia 1500

In top100, dopo aver perso tredici posti una settimana fa, ne lascia per strada dodici oggi Lin Zhu (n.57), vincitrice a Hua Hin un anno fa. Bel balzo in avanti per Yafan Wang (+10, n.68), Diana Shnaider (+35, n.73), Clara Tauson (+11, n.80) e Jodie Burrage (+14, n.88). Entra in top100 per la prima volta a 34 anni Arina Rodionova (+4, n.97), la più anziana della storia a debuttare nelle cento. Oltre a Lin Zhu, retrocedono pesantemente anche Nadia Podoroska (-18, n.85), Camila Osorio (-14, n.101) e Alycia Parks (-38, n.110), vincitrice del suo primo torneo in carriera a Lione un anno fa.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Settimana positiva per le nostre rappresentanti. A parte Jasmine Paolini (-1, n.25) e Martina Trevisan (-1, n.58), sono in progresso le altre italiane in top100: Lucia Bronzetti (+5, n.53), Elisabetta Cocciaretto (+4, n.56), Camila Giorgi (+2, n.66) e Sara Errani (+1, n.98), vincitrice del torno di doppio a Linz in coppia con Paolini. Fuori dalla top100, ancora in discesa Lucrezia Stefanini (-5, n.158) e Nuria Brancaccio (-6, n.253). Fa segnare addirittura -60 posti Martina Colmegna (n.442), nei quarti al WTA 125 di Copa Oster, in Colombia, nel 2023.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 25 -1 Jasmine Paolini 29 1735 53 +5 Lucia Bronzetti 31 1139 56 +4 Elisabetta Cocciaretto 21 1119 58 -1 Martina Trevisan 25 1105 66 +2 Camila Giorgi 20 1000 98 +1 Sara Errani 32 751 158 -5 Lucrezia Stefanini 25 476 253 -6 Nuria Brancaccio 26 301 275 +1 Silvia Ambrosio 24 269 295 -1 Giorgia Pedone 25 232 325 +1 Camilla Rosatello 25 202 326 +6 Dalila Spiteri 20 202 344 +1 Lisa Pigato 18 188 382 +7 Miriana Tona 20 161 403 0 Aurora Zantedeschi 20 151 442 -60 Martina Colmegna 22 127 468 -7 Sofia Rocchetti 18 120 469 -3 Federica Bilardo 13 119 480 -1 Jennifer Ruggeri 10 111 485 +7 Federica Di Sarra 18 110

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nella classifica relativa alle tenniste under20, che quest’anno prenderà in considerazione le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2004, Diana Shnaider supera con un sol balzo Ashlyn Krueger (n.5) e Brenda Fruhvirtova (n.6) e si porta in quarta posizione. Chiude la top10 Alina Korneeva, in salita di altri sette posti in classifica generale.