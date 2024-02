Ranking WTA: una fantastica Paolini sale al n.14, Giorgi fuori dalla top100

Avevamo scritto qualche settimana fa che, per Jasmine Paolini, poteva essere questo il periodo giusto per provare ad entrare in top20. La realtà, però, ha superato ogni più rosea previsione. Con la strepitosa vittoria nel WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, la toscana entra addirittura in top15. A questo punto è lecito sognare. Infatti, Jasmine fino al Roland Garros difenderà solo 413 punti e ci sono le condizioni per migliorare ulteriormente il best ranking e magari tentare addirittura di entrare in top10. Paolini ha sconfitto in finale Anna Kalinskaja, la giocatrice che l’aveva fermata agli ottavi in Australia. La russa, che ha battuto ben tre top ten (Ostapenko, Gauff e Swiatek) nel suo cammino, si consola con l’ingresso per la prima volta in carriera tra le prime venticinque del mondo. E siamo certi che non si fermerà qui. Kalinskaja, infatti, ancor più di Paolini, ha pochissimi punti in scadenza nel prosieguo della stagione. Basti pensare che fino a settembre difenderà soltanto 300 punti, che salgono a 707 se consideriamo l’intera stagione. Non sarebbe una sorpresa vederla in top20 o addirittura in top10 a fine anno. Negli Emirati, la campionessa uscente era Barbora Krejcikova. La ceca ha rinunciato a difendere il titolo, per via di un persistente problema alla schiena, e questo le costa la permanenza tra le venti. Per quanto riguarda le altre italiane, Lucia Bronzetti riavvicina alla top50, Camila Giorgi, invece, esce dalle cento per la prima volta dopo quattro anni.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Iga Swiatek 19 10105 2 0 Aryna Sabalenka 17 8725 3 0 Coco Gauff 19 6975 4 0 Elena Rybakina 19 6848 5 0 Jessica Pegula 21 5050 6 0 Ons Jabeur 23 4173 7 +1 Marketa Vondrousova 16 4070 8 -1 Qinwen Zheng 21 4040 9 +2 Maria Sakkari 24 3565 10 -1 Jelena Ostapenko 23 3548 11 -1 Karolina Muchova 12 3275 12 +1 Daria Kasatkina 25 3063 13 +1 Beatriz Haddad Maia 23 2870 14 +12 Jasmine Paolini 29 2700 15 0 Liudmila Samsonova 24 2605 16 +1 Ekaterina Alexandrova 25 2475 17 +3 Elina Svitolina 17 2332 18 0 Petra Kvitova 13 2305 19 0 Veronika Kudermetova 25 2305 20 -4 Madison Keys 15 2287 21 -9 Barbora Krejcikova 21 2233 22 0 Sorana Cirstea 23 2223 23 -2 Caroline Garcia 27 2040 24 +16 Anna Kalinskaya 20 2002 25 -1 Anastasia Pavlyuchenkova 19 1874 26 -3 Emma Navarro 31 1868 27 -2 Elise Mertens 24 1746 28 +3 Donna Vekic 23 1690 29 -1 Linda Noskova 22 1613 30 -3 Victoria Azarenka 20 1591 31 +4 Anastasia Potapova 21 1586 32 +4 Leylah Fernandez 24 1545 33 -4 Dayana Yastremska 27 1532 34 -4 Marta Kostyuk 21 1521 35 -3 Anhelina Kalinina 26 1470 36 -2 Lesia Tsurenko 20 1464 37 +1 Mirra Andreeva 14 1418 38 -2 Karolina Pliskova 21 1392 39 -2 Marie Bouzkova 24 1379 40 +1 Sloane Stephens 22 1327 41 +1 Xinyu Wang 25 1316 42 +11 Magdalena Frech 29 1315 43 -4 Katerina Siniakova 23 1293 44 -1 Arantxa Rus 31 1271 45 0 Caroline Dolehide 27 1263 46 +1 Clara Burel 21 1253 47 +7 Tatjana Maria 32 1240 48 -2 Danielle Collins 18 1236 49 +1 Katie Boulter 23 1218 50 +1 Sara Sorribes Tormo 19 1209

Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare che:

In top10, grazie alla sciagurata sconfitta al primo turno di Aryna Sabalenka a Dubai, mantiene la vetta con un distacco pressoché immutato Iga Swiatek

. La polacca, infatti, aveva molti punti in scadenza questo mese e la sua leadership era a rischio. A marzo, invece, sarà Sabalenka a dover difendere più punti di Swiatek. Se non accade nulla di clamoroso durante il Sunshine Double, Iga potrà allungare la striscia di settimane al n.1 e guadagnare punti preziosi per quando sarà di nuovo lei a dover confermare i risultati del 2023. Rientra (+2, n.9) dopo essere uscita la settimana scorsa. Un posto in più anche per (n.7). Retrocedono di una posizione (n.8) e (n.10). Esce dalle dieci (-1, n.11). In top 20, irrompe prepotentemente Jasmine Paolini

(+12, n.14). È la nona atleta italiana ad entrare in top20. Le altre sono: Francesca Schiavone (n.4), Sara Errani (n.5), Flavia Pennetta (n.6), Roberta Vinci (n.7), Silvia Farina (n.11), Raffaella Reggi (n.13), Sandra Cecchini (n.15) e recentemente Martina Trevisan (n.18). Sale di tre posti (n.17), ne lascia per strada quattro (n.20). Esce dalle venti (-9, n.21). In top50, best ranking per Anna Kalinskaja

(+16, n.24) e (+11, n.42). Tra le atlete in progresso c'è anche (+7, n.47). Abbandonano le prime cinquanta l'ex n.19 (-5, n.53), (-6, n.55) e (-13, n.57). In top100, Lucia Bronzetti sale al n.52, mettendosi alle spalle otto posti. Ne guadagna nove la giapponese Nao Hibino (n.81). Best ranking per le under20 Ashlyn Krueger (+6, n.70), Brenda Fruhvirtova (+2, n.95) ed Erika Andreeva (+3, n.96). Tra le atlete in difficoltà segnaliamo Ana Bogdan (-9, n.65), Aliaksandra Sasnovich (-8, n.100) ma soprattutto Camila Giorgi (-33, n.105), alla quale uscivano i 280 punti della vittoria nel WTA 250 Merida Open Akron.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Come già detto, ritorniamo ad avere una nostra rappresentante tra le prime venti, con Jasmine Paolini al n.14, e purtroppo ne perdiamo una in top100, con la discesa di Camila Giorgi al n.105. La n.2 d’Italia è, oggi, Lucia Bronzetti (+8, n.52). Seguono, nell’ordine, Elisabetta Cocciaretto (+2, n.56), Martina Trevisan (-1, n.60) e Sara Errani (+4, n.90). Nessun movimento rilevante per Lucrezia Stefanini (-1, n.157) mentre guadagna undici posti, grazie alla semifinale ad Antalya, Nuria Brancaccio (n.240).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 14 +12 Jasmine Paolini 29 2700 52 +8 Lucia Bronzetti 32 1192 56 +2 Elisabetta Cocciaretto 22 1173 60 -1 Martina Trevisan 24 1125 90 +4 Sara Errani 32 794 105 -33 Camila Giorgi 18 692 157 -1 Lucrezia Stefanini 25 476 240 +11 Nuria Brancaccio 28 313 278 0 Silvia Ambrosio 25 269 301 +2 Giorgia Pedone 24 232 317 -2 Camilla Rosatello 25 220 332 +1 Dalila Spiteri 20 206 350 -1 Lisa Pigato 18 188 393 -3 Miriana Tona 20 161 409 -3 Aurora Zantedeschi 19 151 448 -1 Martina Colmegna 22 127 470 0 Sofia Rocchetti 18 120 472 0 Federica Bilardo 13 119 488 -5 Jennifer Ruggeri 10 111 495 -2 Tatiana Pieri 15 108

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nella classifica relativa alle tenniste under20, che quest’anno prenderà in considerazione le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2004, Ashlyn Krueger (n.4) supera per l’ennesima volta Diana Shnaider (n.5). In fondo alla top ten, guadagnano una posizione Alina Korneeva (n.8), Sara Bejlek (n.9), ne perde due Linda Fruhvirtova (n.10)