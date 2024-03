ATP Finals, Binaghi: “Numeri 2023 da record. Riusciremo a mantenerle in Italia”

A Torino, in una delle prestigiose sale di Palazzo Madama, sono stati presentati i numeri del successo dell’edizione Nitto ATP Finals 2023 dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, con la partecipazione di Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino), Fabrizio Ricca (Assessore Sport e Politiche Giovanili Regione Piemonte) e Fabrizio Paschina (Executive Director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo). In collaborazione con Nielsen, Ernst&Young, YouGov Sport e OpenEconomics per la raccolta dei dati ottenuti.

Numeri difficilmente superabili che tracciano uno dei più grandi successi raggiunti da una manifestazione sportiva. A cominciare dall’impatto economico sul territorio, il quale ha registrato 306,3 milioni di euro, un dato che supera notevolmente quello dell’Eurovision 2022, così come l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Considerando l’impatto fiscale di 65,7 milioni di euro, si possono contare 240 milioni netti di ricavo per il territorio.

I benefici fiscali, pari a 266 milioni di euro, rappresentano per ogni euro speso, un ritorno sociale sull’investimento di 4,7. La copertura mediatica (fornita dall’ATP) attraverso la televisione, (principalmente) i social media e lo streaming è arrivata nelle case di 483 milioni di spettatori in tutto il mondo. L’audience che ha seguito le Nitto ATP Finals in televisione rappresenta più del doppio dello scorso anno, anche e soprattutto grazie al successo di Jannik Sinner, arrivato in finale per la prima volta a Torino.

Lo studio prodotto da Nielsen ha dimostrato una soddisfazione generale dei partecipanti pari al 98%, e generato un netto miglioramento delle risposte riguardo al Fan Village. 9 intervistati su 10 hanno risposto che ripeteranno l’esperienza e i numeri riguardo alle vendite per il 2024 lo dimostrano. Un anno fa, Angelo Binaghi aveva definito l’edizione ATP Finals 2022: “La manifestazione indoor di più grande successo dello sport italiano”. Ma ad oggi, quel record sembra essersi superato ancora: “I biglietti venduti sono già più del doppio rispetto all’anno precedente. L’incasso della biglietteria è oltre il triplo rispetto all’anno scorso”. Per questo motivo, è facile pensare che i biglietti non saranno più sold out a ridosso dell’evento come nella precedente edizione, ma ben prima dell’estate 2024.

Un successo guidato da una richiesta sempre più alta che ogni anno, spiega Binaghi, diventa più difficile da soddisfare: “Il nostro bellissimo palazzetto, il più grande d’Italia, che all’inizio ci sembrava enorme è diventato piccolo, nonostante il Comune ci abbia sbloccato gli ultimi 300 posti che rimanevano ancora inutilizzabili e che ci consentiranno quest’anno di migliorare leggermente il record dello scorso anno. Quest’anno sarà il massimo possibile, finché non verranno realizzati in Italia impianti più capienti”.

Dopo una presentazione tanto esaustiva, è arrivata la domanda al presidente Binaghi sul futuro delle Nitto ATP Finals: “Il governo ha potuto vedere questi dati ancora prima di noi e siamo davvero fiduciosi che di fronte all’insuperabilità di un tale successo, farà tutto il possibile per aiutarci mantenere le Nitto ATP Finals in Italia. L’ho sempre detto, vinceremo questa sfida”.

Stefano Lo Russo ha sottolineato l’importanza dell’evento percepito dai giovani: “Questo evento stimola i giovani all’emulazione. L’aumento della pratica sportiva tra i ragazzi è un grandissimo risultato”. Prima di sottolineare, che senza le Olimpiadi del 2006, oggi tutto questo non sarebbe stato possibile: “Non saremmo qui oggi senza le lungimiranti organizzazioni che ci hanno lasciato in eredità delle strutture ottime”. L’assessore allo sport Fabrizio Ricca ha definito Torino: “la culla dello sport internazionale”; mentre Fabrizio Paschina ha concluso la conferenza sull’ultima dichiarazione di Djokovic, in seguito alla sconfitta contro Luca Nardi: “Sapete, Novak ha chiesto: cosa mangiano questi italiani?”.