La seconda miglior decade degli ultimi 50 anni

Il Mutua Madrid Open inaugura il maggio tennistico, il cuore della stagione su terra battuta, che si completerà al Foro Italico tra dieci giorni e al Roland Garros di Parigi. C’è tanto interesse verso le storie che si intrecceranno quest’anno alla Caja Magica, a partire dal ritorno su terra battuta di Roger Federer. Il tennista svizzero è l’unico giocatore ad aver vinto nella capitale spagnola su tre superfici diverse, cemento nel 2006, terra rossa nel 2009 e terra blu nel 2012. Giocherà di nuovo sul rosso a distanza di quasi tre anni dalla sua ultima apparizione, già certo del sorpasso in classifica su Alexander Zverev dal prossimo lunedì. Sascha è anche il giocatore che ha sopra la testa la spada di Damocle più pesante, dal momento che si presenta a Madrid da campione in carica, ma l’uscita di scena nei quarti a Monaco di Baviera ha confermato il periodo complicato che il tennista tedesco sta vivendo sia dentro che fuori dal campo.

C’è tanta curiosità di vedere Nadal e Djokovic alla ribalta dopo le ultime deludenti uscite. Rafa è ancora a secco di trofei nel 2019, una motivazione in più per dare la caccia al sesto titolo a Madrid. Dall’altro lato il serbo, dopo un ottimo inizio di stagione, viene da tre sconfitte pesanti nei precedenti tre Masters 1000, ma in condizioni differenti da quelle di Montecarlo vorrà a tutti i costi conquistare un trofeo su terra che gli manca dal Roland Garros 2016.

Ai nastri di partenza ci sarà anche Dominic Thiem, la “bestia nera” di Nadal negli ultimi tornei sul mattone tritato, e Juan Martin del Potro al rientro dall’ennesimo infortunio. Ci sarà soprattutto Fabio Fognini, che arriva a Madrid da Principe di Montecarlo, dopo due meritatissime settimane di riposo prese appositamente per giocare al meglio le sue carte nei tre prossimi grandi tornei. La compagine italiana nel main draw comprende anche Marco Cecchinato e Andreas Seppi, entrato grazie ai forfait di Anderson, Isner e Raonic. Non sono presenti italiani nel tabellone di qualificazione.

IL TABELLONE – Parte alta

IL TABELLONE – Parte bassa

Tabellone completo (conserva il link: lo aggiorneremo quotidianamente)

OTTAVI TEORICI



[1] Djokovic vs [16] Cecchinato

[9] Cilic vs [7] Del Potro

[4] Federer vs [15] Monfils

[10] Fognini vs [5] Thiem



[8] Tsitsipas vs [11] Khachanov

[13] Coric vs [3] A. Zverev

[6] Nishikori vs [12] Medvedev

[14] Basilashvili vs [2] Nadal

I PRIMI TURNI DEGLI AZZURRI



Schwartzman vs [16] Cecchinato

Seppi vs [15] Monfils

[10] Fognini vs Edmund

INFORMAZIONI SUL TORNEO



Entry list

Tabellone a 56 giocatori (16 teste di serie, 8 bye)

45 giocatori entrati per accettazione diretta

7 qualificati (tabellone di qualificazione)

4 wild card

Copertura televisiva

Il torneo di Madrid, come tutti quelli di categoria Masters 1000, sarà trasmesso in diretta da SKY Sport Arena già da domenica 5 maggio. Da lunedì 15 a giovedì 18 doppio canale LIVE (SKY Sport Uno e SKY Sport Arena). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming su NOW TV per i non abbonati alla TV satellitare.

Calendario di gioco