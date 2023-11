Nitto ATP Finals LIVE: Djokovic domina Alcaraz in meno di un’ora e mezzo! Sarà lui l’avversario di Sinner in finale

22:46 – Le parole sul campo di Djokovic dopo la vittoria: “Grazie ancora per la presenza! I miei bambini mi hanno portato la fiducia, bella motivazione, anche la forza per combattere stasera e per continuare a spingere. Una cosa molto difficile, ogni genitore lo sa, di quando lasci i bambini per un paio di settimane, anche mesi. Sono molto contento che sono qui, hanno preso un paio di giorni di assenza, spero che non avrò problemi come padre quando tornerò a Belgrado. Dall’inizio sapevo che sarebbe stata una partita con molta intensità, come sempre con Carlos, contro cui ho giocato 4 volte negli ultimi 18 mesi. Lui è uno dei giocatori più completi contro cui ho giocato nella mia vita. Molto dinamico e veloce, capace di fare molte cose. Incredibile come difende e come attacca. Ho speso più di tempo di tutti nelle mie prime tre partire, è bello finire in due. Ho cercato di iniziare con molta intensità, di essere aggressivo, da quando ho fatto il break sul 4-3 mi sono sentito più libero“

22:38 – DJOKOVIC VINCE IL MATCH! Dura molto meno del previsto la seconda semifinale. Alcaraz dura poco meno di un set, salvo rari sprazzi. Ad avere la meglio sono la classe e l’esperienza di Djokovic, che per la nona volta in carriera giocherà la finale alle ATP Finals. Chiude 6-3 6-2 in 1h e 28 minuti.

22:35 – Break per Djokovic! Da campione, incredibile, dopo il rischio Djokovic piega la resistenza di Alcaraz. La terza chance è quella buona, dopo uno scambio da boxe quasi, chiuso con un errore dello spagnolo dopo che il serbo non ha mollato di un millimetro. Serve per vincere. 2-5.

22:30 – Arrivano due palle break, le prime in più di un’ora, per Alcaraz. Grazie a un paio di vincenti pazzeschi, ma che si infrangono poi sulla barriera serba. Il punto della partita è di Djokovic per annullare la seconda palla break. 2-4.

22:19 – Djokovic ha una palla del doppio break, che sa tanto di partita chiusa. Alcaraz ricorre al servizio e al dritto per annullarla e apparentemente ritrovare un po’ di smalto. Ma il serbo sembra avere un altro passo. Il pubblico in ogni caso tifa per la partita. 2-3.

22:08 – Break per Djokovic! Il serbo sembra avere chiare intenzioni di fare il prima possibile. Gioca senza forzare troppo, a differenza di Alcaraz. A tratti va bene allo spagnolo, altri molto meno, come dimostra un brutto terzo game. Errori evitabili e scelte da rivedere portano il serbo avanti di un set e un break. 1-2.

21:52 – DJOKOVIC VINCE IL PRIMO SET! Basta un break con il minimo sforzo, che si accompagna ad un netto calo di Alcaraz sul finale. Il serbo non se lo fa ripetere, e con un magistrale nono game porta a casa il parziale. 6-3.

21:49 – Break per Djokovic! Un game opaco di Alcaraz, con errori in serie, permette al serbo di strappare il servizio e andare a servire per il primo set. 5-3.

21:43 – C’è qualche errore per ambo i giocatori. Un po’ meno arrembante dell’inizio in risposta Alcaraz, Djokovic non scopre ancora le sue carte, come se volesse lasciare allo spagnolo la direzione per ora, ma rimane avanti. 4-3.

21:35 – Sin da subito il livello è pazzesco. Alcaraz attinge al suo arsenale di palle corte e tentativi di passare, ma il serbo è in modalità “weekend”, caricato dal “Nole, Nole” del pubblico. 3-2.

21:24 – Due game interlocutori passano senza colpo ferire. Presente anche Cahill in tribuna, a studiare il prossimo avversario di Sinner. Si alza dagli spalti anche qualche “Jannik, Jannik”. 2-1

21:17 – Game con tre vincenti di Alcaraz, che ha due palle break. Il serbo tiene il ritmo che preferisce, e aiutandosi con la battuta riesce a tenere il servizio. 1-0.

21:10 – Tutto pronto per la seconda semifinale. Djokovic ha vinto il sorteggio e, rompendo una consuetudine della settimana, ha scelto di servire. Il Pala Alpitour è stracolmo per scoprire chi affronterà Sinner in finale.

17:16 – Le parole a caldo di Sinner post match : “É stata una partita molto molto difficile, perché lui ha iniziato molto bene. Ha giocato meglio di me, poi sono riuscito a fargli il break, e mi sono sentito meglio. Ho sentito il calore, un’energia incredibile, che mi state dando finora, è una cosa pazzesca. Grazie mille a tutti. Questo campo è abbastanza veloce, la pallina schizza un po’, quindi è difficile giocare contro Daniil. Ho trovato una soluzione, ho servito molto bene, e ce l’ho fatta. Vediamo domani come va“

17:10 – SINNER VINCE IL MATCH! 6-1 in un terzo set dominato, preciso al servizio, aggressivo in risposta, con molte più energie messe in atto. Tante scelte giuste e mature, oltre che bei vincenti. Jannik è il primo finalista delle ATP Finals, attende il vincente di Djokovic-Alcaraz.

17:07 – Break per Sinner! In un game da 14 punti Jannik gioca un paio di scambi paurosi, dritto e rovescio che viaggiano una meraviglia, anche contro gli scacchi di Medvedev. Doppio break, serve per vincere. 5-1.

16:57 – Si gioca poco sul servizio…di entrambi. Sinner spinge, ma con coscienza, e trova anche qualche colpo da rivedere, come un rovescio vincente sulla riga che chiude il quinto gioco. Sembra svanito lo spirito in risposta di Medvedev. 4-1.

16:50 – Jannik con gran freddezza conferma il vantaggio. Arriva qualche problema con il pubblico per Medvedev, che arriva a fare il gesto del silenzio e quasi “a discutere” con un fan (sempre che tale si possa definirlo). 3-0.

16:46 – Break per Sinner! Si inceppa leggermente il servizio di Medvedev, Sinner ne approfitta per arrivare a palla break, con un doppio fallo che gli apre la porta per il vantaggio. 2-0

16:29 – MEDVEDEV VINCE IL SECONDO SET! Un tie-break stellare, con il servizio come fattore catalizzante, premia il russo. Sinner sbaglia un dritto non impossibile sul set point, ma ha poco da recriminare contro un giocatore che ha spinto maledettamente e con sole prime nel tie-break. 7-6(4)

16:25 – Medvedev trova un mini-break sul sesto punto, con una bella progressione e chiudendo col rovescio a rete. Si gira sul 4-2.

16:21 – Sarà il tie-break, giustissimo, a decidere il secondo parziale. Medvedev ne ha vinto una questa settimana, Sinner uno vinto e uno perso. 6-6.

16:16 – Prosegue liscio il parziale. Medvedev serve solo prime, ma Sinner si fa sentire nello scambio. Un paio di grandi punti nell’undicesimo game, non capitalizzato andando a cozzare contro le pareti russe. Jannik dovrà servire di nuovo per rimanere nel set. 6-5.

16:08 – Si risveglia il pubblico del Pala Alpitour, oggi spento rispetto agli altri giorni, con la fase finale del set. Ennesimo gran game al servizio di Medvedev, subissato di fischi per una questione posta al giudice di sedia dopo aver perso il primo punto. 5-4.

16:03 – Sinner esce benissimo da un game molto pesante, in cui annulla palla break a Medvedev andando a prendersi il punto a rete. Molto propositivo, gioca con coraggio, pur sentendo la mancanza delle seconde, troppo poche. 4-4.

15:52 – Medvedev devastante al servizio, almeno un ace in ognuno dei suoi quattro game. Costante pure in spinta, con un ritmo che Sinner nella maggioranza dei casi tiene, ma a tratti subisce il peso di Daniil. 4-3.

15:45 – Sinner ha più difficoltà a trovare spazi in risposta nel secondo set. Salito tantissimo al servizio Medvedev, che ha già piazzato 5 ace in tre game. Riuscito a spingersi ai vantaggi nel quarto gioco sul servizio dell’italiano, ma senza palla break. 3-2.

15:37 – Tre game scorrevoli ad aprire il secondo parziale. Quattro ace in due dei suoi giochi per Medvedev, che tiene il servizio a 0 per la prima volta in tutta la partita, tra ambo i giocatori. 2-1.

15:27 – SINNER VINCE IL PRIMO SET! Con un altro game sostanzioso, in cui spicca la maturità, Jannik porta a casa il primo parziale in 45 minuti. 6-3, con una sola palla break, fatta fruttare. Sta giocando comunque bene Medvedev, che paga qualche errore nei momenti topici. Sul 5-3 sbuca, a sorpresa, anche Fabio Quagliarella, come tutti gli italiani qui a vedere il personaggio sportivo del nostro Paese attualmente. 6-3.

15:19 – Sinner porta avanti con sicurezza il break, concede solo briciole al servizio, e arriva a un game dal vincere il primo parziale. 5-2.

15:10 – Sinner conferma il break. Costretto ai vantaggi da un Medvedev visto anche in versione attaccante, l’azzuro si dimostra di ghiaccio sia sulla battuta che nello scambio. 4-1.

15:03 – Break per Sinner! “Olè olè olè Sinner Sinner” fa scoppiare il Pala Alpitour. Jannik rientra da uno svantaggio di 40-0 con un rovescio vincente. Qualche disattenzione di Medvedev, errori e un doppio fallo, lo mandano avanti. 3-1.

14:58 – Sinner corre un grosso rischio, costretto ad annullare palla break in un game in cui era 40-0. Un game da 12 punti, da cui esce brillantemente. Inizio che vede molto aggressivo Medvedev. 2-1.

14:45 – Ottimo inizio al servizio di Sinner. Si trova sul 15-30 ma piazza il primo ace, per poi farsi sentire nello scambio. 1-0.

14:35 – Il sorteggio viene vinto da Daniil Medvedev, che come sempre in questa settimana, sceglie di rispondere. Sarà Jannik, accolto da un pazzesco boato, a iniziare il match al servizio.

14:30 – Buongiorno cari amici di Ubitennis, siamo collegati in diretta per vivere insieme questo importantissimo sabato 18 novembre. Tutto pronto al Pala Alpitour con l’ingresso in campo del numero 4 del mondo Jannik Sinner opposto al numero 3 Daniil Medvedev

La giornata di sabato 18 novembre è interamente dedicata alle semifinali delle Nitto ATP Finals 2023 e per la quarta volta in 33 anni scenderanno in campo i primi quattro giocatori mondiali. Alle 14:30 si rinnova con un altro capitolo la saga della Sinnermania con Jannik Sinner che affronta Daniil Medveved (il russo avanti 6-2 ma ha perso le due sfide più recenti); alle 21 invece l’attuale numro 1 Novak Djokovic affronta il precedente numero 1 Carlos Alcaraz (2 pari i precedenti ma non si sono mai affrontati al coperto).

