ATP Monaco di Baviera, il tabellone: Zverev primo favorito, Rune difende il titolo

Continua la stagione su terra battuta con il calendario che si fa sempre più ricco di eventi in vista del periodo caldo che porterà ai due 1000 di Madrid e Roma per poi vedere il suo culmine nel Roland Garros.

La settimana che prenderà il via lunedì 15 aprile vedrà tre tornei ATP in contemporanea: un ATP 500 a Barcellona e due ATP 250 a Monaco di Baviera e Bucarest.

A Monaco di Baviera andrà in scena il BMW Open, un torneo dalla lunga storia e rappresenta il primo dei quattro tornei tedeschi presenti nel calendario del circuito ATP. Il torneo si è giocato per la prima volta nel 1900 e quella che prenderà il via quest’anno è l’edizione numero 108.

Il torneo si giocherà sui campo outdoor del Munich’s Iphitos Tennis Club e vede come vincitore delle ultime due edizioni il danese Holger Rune.

Come di consueto negli ATP250, il tabellone sarà composto da 28 giocatori, come le prime quattro teste di serie che usufruiranno di un bye al primo turno. Presenti anche tre wild card e quattro atleti che entreranno nel main draw attraverso il percorso delle qualificazioni.

Nessun italiano presente nel tabellone principale sebbene in cinque tenteranno l’accesso attraverso le qualificazioni.

Primo favorito del torneo di Monaco di Baviera è il tennista tedesco Alexander Zverev, già trionfatore nel 2017 e 2018. L’attuale numero 5 al mondo mira a raggiungere Philipp Kohlschreiber che è il tennista tedesco che ha trionfato più volte a Monaco (2007, ’12, ’16).

Sascha esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’austriaco Jurij Rodionov e l’australiano Aleksander Vukic. Ipotetico quarto di finale col numero 54 ATP Dominik Koepfer, testa di serie numero 7. Non sarà tuttavia facile per Koepfer rispettare il suo ruolo di testa di serie visto l’esordio insidioso con il cileno Garin, trionfatore in Baviera nel 2019 sul nostro Matteo Berrettini.

Sempre nella parte alta ecco Taylor Fritz, semifinalista nel 2023. Lo statunitense è a caccia di sensazioni sul rosso, dopo la sconfitta rimediata a Montecarlo per mano di Lorenzo Musetti. Il match di esordio di Fritz sarà contro Dominic Thiem o un qualificato. Ai quarti il tabellone gli prospetterebbe la sfida con il britannico Jack Draper.

A presidiare la parte bassa ecco il bicampione in carica Holger Rune, reduce dai quarti di Montecarlo. L’esordio del danese sarà contro un sudamericano, ossia il vincente della sfida tra il colombiano Galan e l’argentino Ugo Carabelli. Ai quarti possibile match con il kazako d’adozione Shevchenko, reduce da due sconfitte consecutive sul rosso (Berrettini a Marrakech e Coria a Montecarlo).

Sorteggiati nella parte bassa anche Jan-Lennard Struff (numero 4 del seeding) e Felix Auger-Aliassime (numero 5). I due potrebbero affrontarsi ai quarti. Struff dovrà battere uno tra l’olandese Van de Zandschulp e un qualificato. Ostacolo non facile l’olandese dato che negli ultimi due anni ha raggiunto la finale in Baviera. Nel 2022 si dovette arrendere ai problemi fisici, lo scorso anno lottò per ben tre set contro Rune, uscendone nuovamente sconfitto dopo non aver sfruttato 4 Championship Point.

Il canadese Auger-Aliassime sarà chiamato alla doppia sfida, non potendo usufruire del bye. Prima l’esordio col tedesco Marterer, poi il vincente di Daniel-O’Connell, con l’australiano che fu sorpresa della passata edizione eliminando il padrone di casa Zverev.