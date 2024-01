Scenari numero 1 ATP post Australian Open: Djokovic cerca conferme, Alcaraz strada spianata, Medvedev sogna

Ci siamo quasi. A breve inizierà il primo Slam dell’anno, l’Australian Open, e tutti i migliori tennisti del mondo si daranno battaglia chi per un buon risultato, chi ben più ambizioso per l’ambito titolo. Forse ancora più desiderata è la prima piazza del ranking mondiale, ora presidiata da Novak Djokovic, che ha terminato il 2023 come leader ATP per l’ottava volta. Chiaramente, un record. In apertura di stagione, però, Nole ha avvertito un fastidio al polso durante la United Cup in cui ha sconfitto agevolmente Zhang, ha superato con un po’ di difficoltà Lehecka, e poi è inciampato sul tennista di casa Alex de Minaur con un doppio 6-4, dopo 43 successi consecutivi nella terra dei canguri. Ma il polso faceva già male. Tutti lo sappiamo, de Minaur pure e ne è al corrente anche il fisioterapista che durante il match tra il serbo e il tennista aussie ha trattato proprio il 36enne di Belgrado. Attimi di terrore.

Vedremo quindi come arriverà a Melbourne Djokovic, che dovrà difendere il titolo Slam (2000 punti) portato a casa dieci volte, nel 2023 ricordiamo intascato con uno strappo di tre centimetri alla coscia sinistra. Capiremo tra qualche giorno come sarà il suo livello. Nel mentre, attendiamo nella nottata tra mercoledì e giovedì il sorteggio del tabellone principale. Carlos Alcaraz (numero 2 ATP), invece, l’anno scorso fu costretto a dare forfait al Major australiano per un infortunio alla gamba che lo aveva obbligato a saltare anche le Finals del 2022 un paio di mesi prima. Di conseguenza, il giovane murciano non dovrà difendere alcun punto e potrà solamente guadagnarne.

A esordire in questo 2024 direttamente all’Happy Slam come Alcaraz, sarà anche Danil Medvedev, numero 3 al mondo che dovrà difendere un leggero terzo turno della scorsa stagione (90 punti). In quell’occasione fu un portentoso Sebastian Korda a sbarrargli la strada, quindi, a meno di spiacevoli sorprese (per lui, non per noi italiani), anche il russo avrà una ghiotta opportunità di incamerare qualche bel punto. Solo questi tre tennisti potranno, a fine Australian Open, raggiungere la vetta del ranking, perché Jannik Sinner (quarto in classifica) neanche vincendo il torneo potrebbe diventare il leader ATP. Al massimo, potrebbe entrare nel podio.

Questo perché Djokovic ha all’attivo ben 11055 punti. Di conseguenza, anche se perdesse al primo turno, scivolerebbe a 9065 punti e l’altoatesino, pur vincendo il torneo, salirebbe al massimo a 8310 punti (ora ne possiede 6490, di cui 180 provengono dall’ottavo dello scorso anno all’AO perso al quinto con Tsitsipas). Rimangono solamente in tre allora a contendersi il trono del ranking: Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Tutti e tre con situazioni totalmente differenti sia a livello di risultato da difendere, sia di punti posseduti in avvio di torneo. Andiamo quindi a osservare da vicino la situazione attuale e le possibili variabili per il trono ATP post AO.

La situazione attuale

1° posto: Novak Djokovic , 11055 punti di cui 2000 da difendere (titolo nel 2023) = 9055 punti, togliendo quelli dell’AO 2023

, 11055 punti di cui 2000 da difendere (titolo nel 2023) = 9055 punti, togliendo quelli dell’AO 2023 2° posto: Carlos Alcaraz , 8855 punti di cui 0 da difendere (forfait nel 2023) = 8855

, 8855 punti di cui 0 da difendere (forfait nel 2023) = 8855 3° posto: Danil Medvedev, 7555 punti di cui 90 da difendere (3° turno nel 2023) = 7465, togliendo quelli dell’AO 2023

Ricordando che da quest’anno i punti assegnati negli Slam sono maggiorati rispetto alla scorsa stagione già a partire dal secondo turno…

Djokovic sarà numero 1 al mondo dopo l’Australian Open se…

Vincerà il torneo

Perderà in finale con chiunque tranne che con Alcaraz

Perderà in semifinale e Alcaraz non raggiungerà la finale

Perderà ai quarti, Alcaraz non raggiungerà la semifinale e Medvedev non vincerà il torneo

Perderà agli ottavi, Alcaraz non raggiungerà la semifinale e Medvedev non vincerà il torneo

Perderà al terzo turno o anche prima, Alcaraz non raggiungerà i quarti e Medvedev non vincerà il torneo

Alcaraz sarà numero 1 al mondo dopo l’Australian Open se…

Vincerà il torneo

Perderà in finale ma non contro Djokovic

Perderà in semifinale e Djokovic non raggiungerà la semifinale

Perderà ai quarti, Djokovic non raggiungerà gli ottavi e Medvedev non vincerà il torneo

Medvedev sarà numero 1 al mondo dopo l’Australian Open se…