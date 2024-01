Australian Open: Sinner cerca la terza passeggiata e punta Baez. Cobolli sogna l’impresa con de Minaur

È tutto pronto per i terzi turni. I tonfi più grandi sino a questo momento sono stati quelli di Holger Rune e di Francis Tiafoe, ma guardando il quadro completo dei match pare in realtà che nessuno tra i top se la stia passando bene. Tutti tranne uno. Quello che si salva da questo parterre di tennisti sofferenti è uno dei nostri, Jannik Sinner, numero 1 d’Italia e numero 4 al mondo. L’altoatesino è una delle due tds approdate al terzo turno che non ha ancora perso un set. L’altro è il mattatore degli anziani Andy Murray e Gael Monfils, Tomas Martin Etcheverry (30esima forza del seeding). I primi due incontri sono filati via lisci per l’altoatesino e a uscire sconfitti sono stati gli orange Botic Van De Zanschulp e Jesper De Jong. Uno un giocatore insidioso e ben inserito nel circuito, l’altro un qualificato alla prima apparizione in un main draw di uno Slam. Ma per il rosso della Val Pusteria non fa differenza: 6 set a 0 e avanti il prossimo.

Ma chi è il prossimo avversario di Sinner? Parlando di argentini, è la 26esima tds Sebastian Baez, non proprio un tennista ‘cementato’ se vogliamo dirla tutta. È innegabile che il sudamericano prediliga il mattone tritato, anche se negli ultimi tempi ha dato prova di un discreto tennis pure negli hard courts. A testimoniarlo è il titolo di Winston Salem messo in bacheca in agosto. Ma non sarà certo questo a incutere paura a Jannik, che oramai ha acquisito una sicurezza tale nei propri mezzi da risultare come il grandissimo favorito per questo incontro. I due si sono affrontati solo una volta, qualche mese fa a Shanghai, e ad avere la meglio è stato il tennista azzurro in tre parziali. Ricordiamo che Sinner arrivava dal torneo vinto a Pechino, quindi non aveva fatto il pieno di energie in vista del 1000 cinese.

La sfida australiana sarà in programma alle 2 di notte italiane e i due si scontreranno sulla Margaret Court Arena. La potenza e il bastimento di tennis che si porterà dietro l’italiano ci fanno dire che questa dovrebbe essere una partita agevole per l’azzurro. Ma per qualche riscontro dovremo aspettare qualche ora. Tutti incollati sui canali di Eurosport.

L’altro portacolori ancora in gara nel tabellone maschile è il qualificato Flavio Cobolli, che sta vivendo la settimana della sua vita in quel di Melbourne. Dopo essersi qualificato per il tabellone principale senza problemi, il destino gli ha messo contro al primo turno una montagna da scalare piuttosto ripida. Il suo nome è Nicolas Jarry, 18esima tds e un ottimo bombardiere sui campi veloci. Ma il tennista romano ha giocato di cuore, ha estromesso in cinque parziali il cileno (prima tds a uscire dal tabellone) e al secondo turno ha avuto la meglio in quattro frazioni sull’imprevedibile Pavel Kotov. Ora, quindi, giocherà per la prima volta nella sua vita un terzo turno Slam e dall’altra parte della rete ci sarà quell’Alex de Minaur (10ma forza del seeding) che ha lasciato sei giochi al collega azzurro Matteo Arnaldi.

Con il tifo contro non sarà facile scardinare le certezze dell’idolo di casa Demon – mai sfidato prima – che in queste settimane sta sprigionando il tennis migliore della sua carriera ma, come si dice in questi casi, Flavio non avrà niente da perdere. Il favorito è senza ombra di dubbio il tennista aussie, però il giovane azzurro dovrà stare sull’attenti per tutto l’arco dell’incontro, al fine di scovare le debolezze dell’avversario per magari sorprenderlo e piazzare una zampata pericolosa. Il tennis Flavio ce l’ha, bisognerà capire se il suo avversario glielo lascerà sfoggiare o lo soffocherà con il suo atletismo e i suoi colpi sì sgangherati ma in questo periodo tremendamente efficaci. I due scenderanno in campo alle ore 9 italiane sulla John Cain Arena e il match sarà visibile su Eurosport.