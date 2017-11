WTA: tutte le campionesse del 2017

La stagione WTA si è ufficialmente conclusa con le Finals di Singapore e il Masterino di Zhuhai. È ora di tirare le somme e analizzare i trend dell'anno appena terminato

Il 2017 ha visto tredici giocatrici alzare un trofeo per la prima volta in carriera. Dall’inizio del decennio, solo nel 2014 si erano viste più esordienti: 14. L’età media delle neo-titolate è di 21 anni e 10 mesi, quasi 4 anni in meno dell’età media delle nuove campionesse nel 2016. La WTA continua inoltre a essere il regno delle europee: 10 su 13 delle nuove vincitrici vengono infatti dal Vecchio Continente; le eccezioni vengono dall’americana Lauren Davis, e dalle australiane Barty e Gavrilova.

La più proficua della stagione appena conclusa è stata Elina Svitolina: 5 i titoli portati a casa dall’ucraina, di cui ben tre Premier 5 (Dubai, Foro Italico e Toronto). La numero 6 al mondo è stata impeccabile nelle finali, concedendo un solo set in dieci partite. Discorso diverso per la numero 3 al mondo, Caroline Wozniacki, che ha giocato ben 8 finali, vincendo solo le ultime due, al Premier di Tokyo e alle Finals di Singapore su Venus Williams. Venus, che a detta di molti ha avuto la miglior stagione da un decennio a questa parte, non è riuscita però a sollevare alcun trofeo nel 2017. Tre finali raggiunte, tutte di peso (Australian Open, Wimbledon e Finals), e tre sconfitte in due set.

Oltre alle già citate Svitolina e Wozniacki, sono state 9 le giocatrici a conquistare più di un torneo nel 2017 (fra queste non risulta ironicamente la numero 1 al mondo Simona Halep, vincitrice solo a Madrid): Pavlyuchenkova e Karolina Pliskova con 3 tornei a testa, e Bertens, Muguruza, Ostapenko, Goerges, Garcia, Konta e Siniakova. Simona Halep si consola, oltre che con il primato in classifica, con il fatto di essere una delle tre giocatrici ad aver difeso un titolo conquistato la passata stagione. Con lei ci sono riuscite Wozniacki a Tokyo e Bertens a Norimberga.

